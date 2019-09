Ryoko Sekiguchi reçoit le Prix Mange, Livre ! pour Nagori

© Renaud Wailliez

Nagori, littéralement « l'empreinte des vagues », signifie en japonais la nostalgie de la séparation, et en particulier, la nostalgie de la saison qu'on ne laisse partir qu'à regret. Le goût de Nagori annonce déjà le départ imminent de tel fruit, tel légume, jusqu'aux retrouvailles l'année suivante, si l'on est encore en vie. De nos jours, on invoque les saisons comme un temps comptable. Saisons à découper, à dénommer, à désirer ou à oublier. Et selon quels critères ? Cet étonnant et savoureux petit livre nous propose de faire la découverte de l'art poétique et culinaire japonais en méditant sur nos émotions qu'éveillent les saisons, et leur disparition. Sur l'empreinte fugitive des goûts et des saveurs dans le corps et la mémoire, les paysages, la littérature...

Autrice, traductrice et férue de cuisine, Ryoko Sekiguchi nous initie à une poétique du goût forgée sur une sensation aigüe de ce que la nature nous offre, au-delà même d’une réflexion sur la saisonnalité. Au-delà de l’objet littéraire, ce joli livre donne surtout une formidable envie de cuisiner et de mieux savourer.Le résumé de l'éditeur pour Nagori :Le jury a salué « une fable écologique qui invite à renouer avec les saisons et à rester sensible à la nature qui nous entoure et nous nourrit ». Le prix sera remis en octobre au Furet du Nord de Lille, lors d'une soirée littéraire et culinaire.En plus de l’ouvrage lauréat, 4 ouvrages, parus sur la période juin 2018 — juin 2019, étaient en lice, sélectionnés par un comité d’experts (libraires, journalistes) en partenariat avec la librairie Le Furet du Nord :Histoires de l’alimentation de Jacques Attali, Éditions FayardZéro plastique dans nos océans de Nathaly Ianniello, Éditions VagnonLes guerres du bio de Stenka Quillet, Éditions GrassetLa fin de l’alimentation de Wilfried Bommert et Marianne Landzettel, Éditions Librairie VauvertLe jury 2019 réunissait Chloé Charles, traiteur à Paris ; Julien Duboué, chef de A Noste, Boulom, la Dalle à Paris ; Maxime Frédéric, chef pâtissier du George V à Paris ; François-Régis Gaudry, journaliste ; Catherine Kluger, fondatrice des Tartes Kluger et de Granola SuperNature ; Romain Meder, chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris, et Steven Ramon, chef du Rouge Barre à Lille.Ryoko Sekiguchi - Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va - P.O.L - 9782818046616 - 15 €