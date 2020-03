S’accrocher aux étoiles : l'histoire d'amour spatiale de Katie Khan adaptée au cinéma

Le roman young adult de Katie Khan, intitulé Hold Back The Stars, aura droit à son adaptation sur grand écran. En France, l’ouvrage a été publié en 2017 aux éditions Super 8, puis un an après en format poche chez Pocket, sous le titre S’accrocher aux étoiles d’après la traduction de Marie Hermet.







Le cinéaste américain Justin Baldoni sera en charge de réaliser l’adaptation de l’ouvrage. Révélé au grand public par le rôle de Rafael Solano dans la série télévisée Jane the Virgin, il produira également le film pour Lionsgate aux côtés de Shawn Levy (La Nuit au Musée) et Dan Cohen (Diamond Men) de 21 Laps.



Au scénario, on retrouvera Christy Hall, connue depuis peu pour avoir créé la série I Am Not Okay with This, diffusée sur Netflix. Cette comédie romantique racontera l’histoire d’un homme et d’une femme, coincés dans le vaste vide de l’espace, avec seulement 90 minutes d’oxygène...



Le synopsis de S’accrocher aux étoiles des éditions Super 8 :



Dérivant dans l’espace, Carys et Max n’ont plus que 90 minutes d’oxygène disponibles. 90 minutes durant lesquelles, de toutes les façons imaginables, ils vont tenter de sauver leur vie. Parce qu’ils ne peuvent pas se perdre maintenant. Pas après ce qu’ils ont traversé. Accrochés l’un à l’autre, ils regardent la planète bleue s’éloigner, se souviennent de leur rencontre, et évoquent le monde qu’ils laissent derrière eux : une société prétendument idéale, une utopie révolutionnaire où, au nom du progrès et de l’avenir, l’amour véritable a été banni. Le meilleur des mondes, leur a-t-on répété. Mais peut-on, au nom d’un intérêt supérieur, oublier ce qu’on est, ce qu’on a été, ce qu’on aurait pu être ? Love story grandiose aux accents de Gravity, compte à rebours haletant tour à tour hilarant et tragique, S’accrocher aux étoiles met en scène deux personnages que l’amour a changés et qui voudraient à présent changer le monde. Sont-ils prêts à en payer le prix ?



La société de production Lionsgate a déjà collaboré avec Justin Baldoni, notamment, à travers la comédie dramatique À deux mètres de toi. Sortie en 2019, cette romance racontait l’histoire de Stella Grant et Will Newman, tous deux souffrant de la mucoviscidose.



« Nous adorons le travail de Justin Baldoni, et nous sommes fans de ce qu’il a accompli avec À deux mètres de toi. Il est vraiment talentueux pour capturer la romance, la tragédie et l’allégresse du jeune amour » a tenu à souligner Erin Westerman, présidente de Lionsgate.