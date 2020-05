Sa Majesté des mouches avait tout faux  

SA MAJESTE DES MOUCHES: Catastrophes et loi du plus fort

Un éternel débat

Voilà une heureuse nouvelle pour les lecteurs traumatisés par Sa Majesté des mouches, le roman culte de William Golding (traduit par Lola Tranec-Dubled). L'ouvrage publié en 1954 et édité en France en 1956 narrait l’histoire d’une dizaine de garçons anglais piégés sur une île déserte après le crash de leur avion. Livrés à eux même au sein d’une nature paradisiaque, les enfants oublieront rapidement les schémas sociaux de la rigide société britannique pour se lancer dans un mode d’organisation plus tribal, vénération d’idole païenne et sacrifice humain à l'appui.Sans organisation autoritaire, nous affirme ainsi Golding, l’homme redescend à un état proche de l’animal où les brutes font la loi et où les faibles sont torturés et tués pour le seul crime d’exister.Le dernier livre de Rutger Bergman va l’encontre de cette philosophie. Dans son texte il conteste le scénario dystopique du roman de Golding et pour cela s’appuie sur l’histoire vraie de six garçons bloqués, dans les années 60, sur une île déserte au sud de Tonga pendant plus d'un an. Là-bas, pas de chasse à l’homme ni de combat à mort pour le pouvoir, les adolescents ont survécu parce qu'ils vivaient en harmonie, coopérant les uns avec les autres, s'aidant les uns les autres. Deux des anciens naufragés, Peter Warner et Mano Totau, sont d’ailleurs toujours très proches et se voient régulièrement.Le fait d’apprendre que l’homme n’est pas par essence mauvais devrait ensoleiller votre journée. Malheureusement le livre de Bergman permet surtout de ressusciter une vieille querelle philosophique.Pour le néerlandais la croyance selon laquelle les êtres humains sont par nature égoïstes et gouvernés par leurs intérêts personnels est insupportable. Auteur de Utopie pour Realiste (traduction par Jelia Amrali) et initiateur du revenu universel aux Pays-Bas, l’historien tente dans son travail de déconstruire les réflexes pessimistes de la pensée occidentale sur la condition humaine.Il critique pour cela toute une tradition philosophique de Machiavel à Hobbes, de Freud à Dawkins. L'instinct de coopération plutôt que de compétition, la confiance plutôt que la méfiance seraient les bases sur lequel reposent l’évolution de l'Homo sapiens. La célèbre maxime « l’homme est un loup pour l’homme » tiré du Léviathan l’ouvrage central de Hobbes, est pour lui ancré de façon artificielle dans les sociétés modernes.Le Néerlandais semble vouloir ressusciter le mythe du bon sauvage, popularisé par Rousseau, qui présente un homme bon par nature, gouverné par le sentiment de pitié mais corrompu par la civilisation. Comme le philosophe des lumières avant lui Bergman est engagé politiquement et tente d'ancrer ses idées dans le monde.En critiquant sa Majesté des mouches il s'attaque à un enemi de taille. Golding nous à offert un roman désespéré, et si les conclusions sur le rôle de central de l'autorité dans la civilisation, pour le moins extrême, peuvent paraitre dépassées, le roman continue cependant d'impacter ses lecteurs. La force narrative intacte de l'ouvrage lui permet, encore aujourd’hui, de façonner nos opinions sur le caractère bon ou mauvais de l'âme humaine.Il ne reste plus qu'à espérer, pour le futur de la social démocratie, qu' Humankind, a Hopefull History soit aussi inspirant. Pour le savoir rendez vous le 19 mai prochain, date de publication de l'ouvrage en langue anglaise.Via the conversation