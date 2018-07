Sabrina Calvo et Loïc Henry, Prix Rosny aîné 2018

Remis chaque année depuis les années 1980, les Prix Rosny aîné sont décernés par les lecteurs eux-mêmes, en deux tours de vote, dans deux catégories, nouvelles et romans. En 2018, au cours de la convention organisée à Amiens, c'est Sabrina Calvo (auparavant connue comme David Calvo), qui a remporté le prix pour Toxoplasma, publié par les éditions La Volte.

Le résumé de l'éditeur pour Toxoplasma :

Après la Révolution, l'île de Montréal est assiégée — ses ponts bloqués par l'armée fédérale. Partout dans les rues se déchirent les partisans de l'ancien monde libéral et ceux qui aspirent à une société anarchiste, transformant le paysage urbain en un champ de ruines festif où survivent des communautés humaines en pleine décomposition. Au cœur de ce chaos, Nikki Chanson squatte un vidéo-club. Paumée, mais pleine de talents cachés, elle partage son temps entre la refourgue de mauvais films aux mauvaises personnes, les enquêtes sur des faits divers sordides et les soirées film en compagnie de Kim, coureuse de bois virtuels. Mais entre ses hallucinations en VHS et ses rêves de forêts détruites, le quotidien de Nikki menace de s'engouffrer dans une conspiration meurtrière à laquelle elle ne pourra échapper que grâce au soutien de sa copine et d'une marionnette d'un show pour enfants qui n'est autre qu'un chien mort. À la fois portrait d'une société en déréliction, thriller antispéciste et déclaration d'amour aux nanars d'horreur, Toxoplasma emporte son lecteur dans une jungle féroce où les dangers de la nostalgie se dressent face à nos imaginations. Par son verbe brutal et poétique, par son humour omniprésent et son extravagance sans vergogne, il est un roman vif, à fleur de peau : une expérience résolument déroutante.