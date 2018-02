Saint Étienne propose aux parisiens de tester les tables à dédicaces

En tête d’affiche, on retrouvera les auteurs Michel Bussi et François-Henri Désérable qui se prêteront au jeu de la dédicace d'une manière toute particulière. Ce moment privilégié entre auteurs et lecteurs fera suite à une conférence de presse d'ouverture.

Michel Bussi, parrain de la 33e édition de la Fête du Livre de Saint Étienne, dédicacera On la trouvait plutôt jolie, thriller paru en fin d'année dernière aux éditions Presses de la Cité. Récompensé par le grand prix de Littérature de la ville de Saint-Étienne 2017 pour Un certain Monsieur Piekielny aux éditions Gallimard, François-Henri Désérable sera présent également pour dédicacer ce dernier.

Une autre invitée, plus surprenante, sera de la partie. C’est une table qui répond au doux nom de « Redesign moi un salon », présentée comme pièce de « mobilier intelligent, connecté et créatif » par les organisateurs. Spécialement conçue pour les dédicaces, c’est le résultat d’une collaboration avec les étudiants de l’école des Mines, le Collectif Open Source et l’Atelier menuiserie de la Ville. Cet élément hors du commun transforme l’instant entre l’auteur et le lecteur en rendez-vous plus intime.