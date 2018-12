Saison 8 de Game of Thrones : tout ce que dévoile la bande annonce

Entre feu et glace, les réalisateurs ont tenu leurs promesses, pour le grand final que va abriter Westeros. John Snow passera-t-il l’hiver ? Aucune réponse n’est donnée. Principal apport de ce trailer, les symboles animaliers véhiculés : d’un côté le loup, de l’autre le dragon, et le gel qui gagne...En somme, le combat contre les White Walkers se poursuit. La bataille entre le feu et la glace sera épique, assurément. Elle doit survenir dans le 3e épisode de la saison, et aura nécessité 55 jours de tournage apprend-on.Maintenant, pas de panique, la prochaine saison ne débutera qu’en avril prochain, ce qui laisse encore du temps pour se ronger les ongles, avant la découverte des six épisodes. Autant que des prochaines bandes-annonces.Des épisodes qui auront coûté d’ailleurs 15 millions $ pièce, ce qui porte à 90 millions $ la facture pour la saison. Contre 6 millions $ estimés par épisodes, originellement. A ce prix-là, on peut les regarder plusieurs fois...Et allez, juste pour le goût, on vous remet le précédent trailer, diffusé voilà près d’un mois.