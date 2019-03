​​​​​​​Salon Drawing Now 2019 : trois auteures de BD mises à l'honneur

Pour leur retour au Salon du dessin contemporain Drawing Now, Huberty & Breyne Gallery a choisi de mettre en regard les œuvres des dessinatrices Claire Bretécher, Catherine Meurisse et Aude Picault. Trois créatrices. Trois plumes. Un fil directeur : le trait, celui qui permet à chacune de ces artistes de poser sur le papier leur vision acérée sur le monde.



Extrait d'Idéal Standard, d'Aude Picault (Dargaud)



Drawing Now Art Fair est la première foire européenne exclusivement consacrée au dessin contemporain. La foire a d'abord été un événement nomade de sa création en 2007 jusqu'en 2014, année où elle s'est établie au Carreau du Temple.



La manifestation permet chaque année à près de 80 galeries internationales sélectionnées par un comité indépendant d'exposer le meilleur du dessin contemporain des 50 dernières années.



Spécialisée depuis plus de 25 ans dans les originaux de bande dessinée, Huberty & Breyne Gallery font leur retour pour cette nouvelle édition du Salon. Et la galerie originaire de Bruxelles ne viendra pas les mains vides.

Sur leur stand Marc Breyne et Alain Huberty offrent une généreuse sélection de trois artistes : Claire Bretécher, Catherine Meurisse et Aude Picault qu'ils aiment à mettre en regard.

Regards de dessinatrices



Claire Bretécher est une auteure de bande dessinée humoristique et illustratrice française. Figure majeure de la BD, elle s'est d'abord fait connaître pour avoir collaboré aux principaux titres de la presse jeunesse franco-belge comme Record, Tintin ou encore Spirou. Elle aura passé 40 ans à poser son regard amusé sur le quotidien des Français. Bretécher est considérée comme une pionnière de la critique sociale en bande dessinée.

Claire Bretécher, Les Frustrés, Le pense baise. 1973-1981.

Elle évoque tour à tour avec humour et mesquinerie la famille, le couple, la parentalité, l’adolescence et aborde avec ironie des sujets forts comme le racisme ou la sexualité. Mais l’une des cibles privilégiées de Bretécher est incontestablement la nature féminine. De ses débuts dans la presse à ses albums, cette reine de l’humour a ouvert une nouvelle voie graphique et narrative dont aujourd’hui une nouvelle génération d’artistes est manifestement l’héritière.Catherine Meurisse est d'abord une dessinatrice de presse, notamment pour Charlie Hebdo où elle collabore avec Charb, Riss ou Luz. Mais pas seulement, elle dessine pour L'Obs, Libération, Marianne, Psychologies magazine ou la Revue XXI. Elle scénarise et dessine aussi des bandes dessinées seule comme Mes hommes de lettres (2008, Sarbacane), Moderne Olympia (2014, Futuropolis), La Légèreté (2016, Dargaud). Une énergie incroyable au service d’une écriture unique.Aude Picault s'est fait connaître en 2006 grâce au blog Chicou-Chicou qu'elle fonde avec Olivier Tallec et Boulet. De cette collaboration, un album sortira, édité chez Delcourt en 2008. D’un trait fin et efficace, elle excelle dans l’observation de ses congénères dont elle dépeint les préoccupations avec une incroyable justesse. Depuis une dizaine d’années, elle croque la société pour en livrer le reflet dans ses albums qui mêlent habilement humour et préoccupations profondes.Tendre et caustique, l’auteure malmène gentiment ses semblables et passe à la loupe les travers de la génération Y. Des pages de L’Air de Rien, nées dans les colonnes de Libération Weekend, à celles d’Idéal Standard, de Parenthèse Patagone à Comtesse, en passant par Transat, Fanfare ou encore Chicou-Chicou, ses dessins révèlent l’étendue du talent de cette auteure devenue une plume incontournable de la bande dessinée contemporaine.Le travail de ces trois femmes au crayon ancré dans leur temps et au regard impartial noyé d'humour sera exposé au Salon du dessin contemporain Drawing Now du 28 au 31 mars prochain. À retrouver sur le stand de Huberty & Breyne Gallery.