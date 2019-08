Salon du livre de l'Outaouais : Mélanie Rivet nommée directrice générale

à gauche Mélanie Rivet, à droite Anne-Marie Trudel à gauche Mélanie Rivet, à droite Anne-Marie Trudel





crédit SLO



crédit SLO

Après avoir travaillé en équipe avec Anne-Marie Trudel à la réalisation de la dernière édition du SLO, Mélanie Rivet prend le relais à la direction générale. Cette dernière pourra s’appuyer sur l’expérience de la directrice sortante qui continuera à collaborer à certains projets.« Anne-Marie Trudel peut quitter la direction du SLO la tête haute. Au cours de son mandat, elle a réussi le pari de consolider l’importance et la place du SLO dans la vie culturelle de la région, mais aussi de renouveler continuellement sa programmation. Le conseil d’administration lui en est extrêmement reconnaissant. Il est très heureux également de la façon dont Anne-Marie facilite la transition », indique Marc Haentjens, président du conseil d’administrationEt d'ajouter : « Quant à Mélanie Rivet, elle a su démontrer au cours de la dernière année qu’elle était une joueuse d’équipe dynamique dotée d’un excellent sens de l’organisation. Sa capacité à maintenir et développer des relations avec les partenaires, son aisance en contexte événementiel et son intégration rapide dans l’organisation du SLO augurent très bien pour l’avenir. »Mélanie Rivet, qui a occupé le poste de directrice générale adjointe au cours de la dernière année, possède une formation universitaire en théâtre, en enseignement et en traduction. Engagée dans le milieu littéraire et langagier depuis de nombreuses années, elle a été tour à tour gestionnaire de projets, responsable des communications, journaliste culturelle et traductrice. Elle a, en outre, coordonné et participé à plusieurs événements artistiques en littérature, théâtre et arts multidisciplinaires. Elle accueille avec enthousiasme ce nouveau mandat qui lui est confié.« Le SLO, c’est un grand terrain de jeu, un espace qui offre de multiples occasions d’élargir nos horizons, à travers le livre et les auteur. e. s. Être nommée à la barre de cet organisme est plus qu’inspirant, c’est un privilège que j’accueille avec reconnaissance. Le SLO a de l’ambition, souhaitant toujours davantage jouer son rôle de catalyseur de la vie littéraire de l’Outaouais, c’est un beau défi que j’embrasse pleinement », assure Mélanie Rivet.C’est tout en douceur que cette transition se prépare. Anne-Marie Trudel continuera à collaborer au SLO, tout en se donnant l’espace nécessaire pour réaliser de nouveaux projets, profitant de son bagage d’expérience pour accompagner d’autres organisations.« C’est avec beaucoup de fierté que je passe le flambeau de la direction générale à Mélanie Rivet, particulièrement après une dixième édition qui s’est tenue sous le thème “Ose le SLO” ! Grâce au soutien du conseil d’administration et parce que les exposants, les partenaires et surtout le public étaient au rendez-vous, j’ai pu, avec un immense plaisir, faire prendre à l’organisation un virage résolument événementiel au cœur duquel se trouve une programmation riche et diversifiée. J’ai bien l’intention de continuer à relever d’aussi beaux défis et partager l’expérience que j’ai acquise au cours de cette extraordinaire aventure professionnelle » a déclaré Anne-Marie Trudel.La prochaine édition du SLO se déroulera du 27 février au 1er mars 2020, au Palais des congrès de Gatineau. Le Salon du livre de l’Outaouais reçoit annuellement plus de 500 auteur. e. s et offre une centaine d’animations sur les scènes et hors les murs, en plus d’organiser des événements tout au long de l’année. Il fait ainsi connaître au public diverses formes d’écriture en langue française, qu’elles soit écrites ou orales, de l’Outaouais, du Québec, du Canada et du monde.