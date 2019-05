Salon du livre de Montréal : une place spéciale pour la littérature jeunesse

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La jeunesse, une place à part pour 2019

Pour l’édition 2019, la thématique principale sera « Se raconter », indique-t-on. « Se raconter soi-même, se raconter les uns les autres, se raconter des histoires. Se raconter, c’est dire, c’est transmettre son histoire. Histoire personnelle, histoire collective. Se raconter, c’est le conte, la parole, l’oralité. Se raconter, c’est aussi se prononcer, prendre position », précisent-ils.Cette année, l’accent sera davantage porté sur certains genres littéraires à travers un volet poésie, un volet histoire, un volet littératures de l’imaginaire, un volet BD, mais aussi regrouper des animations sous de grandes thématiques comme la consommation, l’environnement, l’engagement citoyen, le voyage. Et la littérature jeunesse aura une nouvelle place bien à elle cette année.« En collaboration avec l’ANEL et d’autres partenaires, nous travaillons à la création d’un espace jeunesse qui sera minimalement constitué d’une scène dédiée aux activités et aux animations jeunesse », poursuit le Salon.Pour ce qui est des invités d’honneur, toute maison présente à travers un stand peut soumettre une candidature. Huit invités d’honneur seront retenus, dont au moins 3 auteurs de littérature adulte publiés chez des éditeurs québécois ou canadiens francophones, 1 auteur publié chez un éditeur étranger, au moins 2 auteurs de littérature jeunesse dont 1 illustrateur (et au moins 1 d’un éditeur québécois ou canadien francophone).Pour procéder, il faudra passer par cette adresse