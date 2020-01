Salon du livre de Paris 2020 : Amazon absent, McDonald's s'installe

La proximité du stand Amazon et du groupe Madrigall (Gallimard, Flammarion, Casterman) lors de l’édition 2019 avait fait des remous. Selon les informations qu’ActuaLitté avait dévoilées en novembre dernier, la voilure serait extrêmement réduite pour 2020 . En effet, seules les maisons Folio et J’ai lu étaient à attendre : un coup cependant bien joué, puisque Madrigall peut tout de même faire venir ses auteurs majeurs, publiés en poche.Dans les faits, on observe qu’en guise de voilure, ce sera un mouchoir de poche : les éditions Gallimard disposeront en effet de 135 m2 de surface d’exposition, contre 450 m2 l’année passée et 1000 m2 en 2012. Peau de chagrin ?Surprise, en revanche : Amazon qui avait fait tache sera absent de l’événement littéraire pour 2020. Pourquoi, comment, nous avons posé les questions. Mais c’est à croire que les voisins de 2019 se sont tellement bien entendus qu’ils ont décidé de ne pas venir…Autre invité inattendu : McDonald, qui sera situé entre la Grande scène et la Scène jeunesse. Un coup de maître pour le restaurateur qui consolide son positionnement comme acteur du livre et de la lecture. Outre les ouvrages signés par de grands noms de l’édition — Marc Levy, Alexandre Jardin ou Katherine Pancol — la chaîne avait déjà posé ses valises au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en 2017, déclenchant un fameux tollé L’année passée, c’est avec Hachette jeunesse que la marque était présente : reste à savoir si cette année, elle s’autonomise pour proposer une aire de pique-nique accompagnée de lectures jeunesse.Pour le reste, qu’on se rassure, le Royaume d’Arabie saoudite (juste en face du ministère de la Défense et de la Région Grand Est), aura un bel espace de 150 m2. De même pour le Qatar — qui sera situé à côté des Coulisses de l’édition : un signe ? Sharjah se montrera plus timide cette année, avec 80 m2 posés entre Abu Dhabi et L’école des loisirs…Ah, oui : il y aura aussi quelques maisons d’édition… mais pour les livres, c’est encore à confirmer. Selon les premières estimations, l'édition 2020 n'occuperait que la moitié du hall des expositions.