Salon du livre de Turin : la fondation organisatrice entre en dissolution

La Fondazione per il Libro, qui organise la Foire du livre de Turin, va vers sa dissolution. Les actionnaires ont pris acte la semaine passée de la fin de l’activité. Depuis plus de vingt ans, l’organisme assure la mise en place de la manifestation littéraire, mais l’accumulation de dettes auprès de fournisseurs implique de mettre un terme à son action. Pour une renaissance prochaine.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« La loi italienne interdit qu’un organisme public – que ce soit la région ou la municipalité – finance une entreprise avec des fonds publics pour rembourser des dettes », nous précisent les organisateurs du Salon de Turin. La Fondation doit donc être mise en liquidation, ne pouvant faire face aux dettes et créances accumulées.

« Les organismes publics travaillent à la constitution d'une nouvelle société qui organisera les éditions du Salon à partir de 2019 », nous précise-t-on. Aucune difficulté, donc, pour l’édition 2018, qui sera toujours prise en charge par la Fondation. « Rendez-vous du 10 au 15 mai prochain », assure l’organisme.

Voilà en effet 23 ans que la Fondazione per il Libro prenait en charge l’organisation de la manifestation. Mais, à ce jour, plus de 70 fournisseurs sont en attente de leurs règlements, pour un montant estimé à 1,5 million €.

Et en dépit des tentatives répétées pour trouver de nouvelles ressources, le rapport présenté ce 19 décembre, lors de l’assemblée générale des actionnaires, a acté la fin de l’entreprise – qui doit intervenir le 28 décembre prochain.

Le conseil d’administration avait déjà pris sa décision, lors d’une réunion du 15 novembre. Les membres se sont d’ores et déjà mis au travail pour constituer une nouvelle entité – cette dernière devrait être dévoilée avant la 31é édition de la Foire. Elle réintégrera l’ensemble des actuels salariés de l’entreprise et l’équipe du directeur Nicola Lagioia.

Cette nouvelle entité remboursera sur des bases juridiques nouvelles les créances contractées par la Fondazione per il Libro. Un comité de pilotage a été mis en place pour coordonner la suite des opérations. Autour de la Fondation s’articulent en effet trois autres organismes qui prennent part au bon déroulement de l’activité.

Ainsi, on retrouve dans ce comité les différents dirigeants des structures : le Circolo dei lettori (Luca Beatrice et Maurizia Rebola), Fondazione Cultura Torino (Angela La Rotella) et l’Associazione Editori Amici del Salone (Gaspare Bona et Isabella Ferretti).



La foire avait opéré un redressement salutaire, entre 2016 et 2017, alors que l’ancien directeur, Rolando Picchioni, avait été mis en cause pour détournement de fonds. Avec Ernesto Ferrero, autre responsable du Salon, il avait dirigé durant 16 ans le Salon – l’événement reste le plus important d’Italie, dédié à l’édition.

Récemment, une série de recherches portant sur l’impact économique de la manifestation sur la ville de Turin a démontré toute l’importance de l’événement. Les dépenses moyennes durant l’édition 2017 étaient d’environ 45 € par habitant, contre 30,6 € durant l’édition 2013. Quant aux voyageurs qui passent une nuit dans la ville, ils ont augmenté de 9,3 % en regard de l’édition 2013. Ils dépensent de leur côté 200 € par jour, contre 100 € précédemment.

Pour l’édition 2017, le salon a attiré 64,3 % de visiteurs extérieurs à la ville de Turin, contre 54,9 % quatre ans plus tôt.