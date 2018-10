Salon du livre « Lire la nature » : la 3e édition se prépare

La troisième édition du Salon du livre « Lire la nature » se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 au musée de la Chasse et de la Nature. L’événement, désormais sur deux jours, répond à l’engouement des visiteurs de plus en plus en nombreux.









Le nom du lauréat du Prix littéraire François Sommer 2019 sera dévoilé à la veille du Salon et celui-ci sera présent lors de ces journées.



Le Salon « Lire la nature » a été créé en janvier 2017, à l’occasion des 50 ans de la Fondation François Sommer. Pour sa troisième édition, il réunira de nombreux auteurs de fiction et de non-fiction, ainsi que des auteurs Jeunesse.



D’accès libre et gratuit ce Salon, premier du genre, est dédié aux relations entre les humains et la nature et a pour objectif de permettre au grand public de rencontrer écrivains et chercheurs qui écrivent sur ces questions cruciales pour notre avenir et éclairent les débats actuels.



Pendant deux jours, seront proposés de grands entretiens, des conférences, des débats — rencontres, des projections et un programme Jeunesse composé d’animations pour les enfants, de lectures, de visites contées du musée de la Chasse et de la Nature.



Un espace de restauration convivial sera ouvert toute la journée aux visiteurs.



Défendre la cause des abeilles sauvages et des insectes pollinisateurs



À l’occasion de cette 3e édition du Salon Lire la nature, la Fondation François Sommer a décidé de lancer une initiative. Les visiteurs pourront suivre un parcours thématique autour de la question de la préservation des insectes pollinisateurs en France et participer à leur défense en versant des dons servant à financer la construction de ruches en France. Cette action s’inscrit dans un cadre plus large, la fondation François Sommer développant notamment depuis de nombreuses années un projet de sauvegarde d’une souche d’abeilles noires dans les Ardennes.



Le Prix littéraire François Sommer



Créé en 1980 par Jacqueline Sommer en mémoire de son mari, François Sommer, précurseur dans la réflexion sur la protection de la biodiversité, le Prix est ouvert à tout roman ou essai publié dans l’année précédant la remise du Prix. Il doit s’agir d’un ouvrage inédit, écrit ou traduit en langue française, qui renouvelle la sensibilité et la réflexion sur les relations des humains à la nature. Le Prix est doté de 15 000 euros.



Jean-Louis Étienne est le Président d’honneur du Prix 2019.



Le jury 2019



Président d’honneur : Jean-Louis Étienne, explorateur, écrivain Président : Xavier Patier, écrivain

Claude d’Anthenaise, conservateur général et directeur du musée de la Chasse et de la Nature — Jean-Luc Chapin, photographe — Nicolas Chaudun, — écrivain – Paolo Cognetti, lauréat 2018 pour son livre Huit montagnes, éditions Stock — Colette Kerber, libraire – Catherine Pégard, Présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – — Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à l’Université de Bourgogne — Anne Simon, spécialiste de littérature (xxe-xxie siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) – Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay) représenté par les étudiantes Margot Besson et Eva Zemmour.