Sam Raimi de retour au cinéma avec Le Nom du vent

En janvier, le site Variety annonçait que les discussions étaient en cours entre les studios Lionsgate et le réalisateur américain Sam Raimi pour la réalisation d’une série de longs métrages basés sur les œuvres littéraires de Patrick Rothfuss. Il y a quelques jours, c’est le site français Syfantasy qui a confirmé la nouvelle.Les studios Lionsgate avaient acquis les droits d’adaptation de la série de livres Chronique du tueur de roi (publiée en français chez Bragelonne) en 2016 face aux studios MGM et Warner Bros. Et les studios ont déjà ébauché un projet d’envergure puisque la saga sera déclinée en film, mais aussi en série télé et fera potentiellement l’objet d’une adaptation en jeu vidéo.Réalisée pour Showtime, la série télé constituera un prequel au long métrage se déroulant plusieurs générations avant celle du héros de Chronique du tueur de roi. Et c’est Lin-Manuel Miranda qui se chargera de superviser le projet aux côtés de l’auteur. Qui de mieux qu’un compositeur et créateur de comédie musicale pour adapter la vie d’un barde, joueur de luth émérite.Dans Chronique du tueur de roi, Kvothe raconte en trois jours (un par tome) comment il est devenu le musicien, sorcier et guerrier le plus connu des « Quatre coins de la civilisation » de Temerant. Alternant entre focalisation à la première et à la troisième personne, l’adaptation de cette saga dont le troisième tome, attendu depuis 2011, n’a pas encore de date de publication s’annonce comme un beau défi.