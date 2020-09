Samuel L. Jackson dans une série Nick Fury, pour Disney+

Le personnage de Nick Fury a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, dans Sgt. Fury and his Howling Commandos, en 1963.



Samuel L. Jackson, apparu pour la première fois dans l'univers cinématographique Marvel à l'occasion d'une scène post-crédits dans Iron Man, en 2008, sera de nouveau au rendez-vous pour une série centrée sur son personnage, Nick Fury, pour la plateforme Disney+.Marvel Studios produira cette série, exclusive à la plateforme de Disney, qui sera bien sûr intégrée dans l'univers cinématographique étendu.Depuis sa première apparition à l'écran, Nick Fury a joué un rôle non négligeable dans la saga Avengers et dans les films dérivés, incarnant le directeur du S.H.I.E.L.D, une infrastructure chargée de maintenir le lien entre super-héros et gouvernement américain.Cette série Nick Fury rejoint un programme très chargé de séries Marvel destinées à Disney+, avec WandaVision , Le Faucon et le Soldat de l'Hiver et Loki, prévus pour 2021, mais aussi She-Hulk, Hawkeye, Moon Knight et enfin Ms. Marvel, autant de personnages qui devraient avoir droit à leur production.