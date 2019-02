Sandra Cisneros, lauréate du prix PEN/Nabokov 2019

Sandra Cisneros (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0) Sandra Cisneros (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)

L'auteure a été agréablement surprise de recevoir le prix de la fondation littéraire PEN America, engagée dans la défense des écrivains et de leur liberté d'expression : « C'est étonnant. Je ne pense pas vraiment être arrivée là où je voudrais être. J'ai l'impression que tout vient de commencer. »Le prix de cette année a été attribué par les auteurs Alexander Chee, Edwidge Danticat et Valeria Luiselli qui ont salué l'œuvre de la lauréate : « Dans un corpus formidable et impressionnant, qui comprend fiction, mémoires et poésie, Cisneros nous apporte des voix étonnantes et lyriques, des voix brûlantes, décriées, dévastées [...]. Il est difficile d’imaginer naviguer dans notre monde d’aujourd’hui sans ses récits et sa voix qui nous guident vers une remise en question et une endurance nécessaires. »Nadxieli Nieto, directeur du programme PEN America Literary Awards, a désigné la gagnante comme « l'inspiration pour une nouvelle ère d'écrivains latinos que nous voyons émerger aujourd'hui », avant d'ajouter : « Le programme des Prix littéraires des PEN America est depuis longtemps au centre des débats littéraires, de la traduction et de la littérature internationale, et il est particulièrement approprié qu'un écrivain binational au corpus aussi impressionnant et lyrique soit le lauréat du PEN/Nabokov. Nous sommes immensément honorés d'attribuer ce prix à Sandra Cisneros. »Sandra Cisneros est née en 1954 à Chicago et a fait ses débuts littéraires en 1980 avec un recueil de poésie intitulé Bad Boys. Quatre ans plus tard, elle publie La Petite fille de la rue Mango, un roman inspiré en partie de son éducation à Chicago. Le roman demeure un livre essentiel sur les listes de lecture des écoles américaines, et est considéré comme un classique de la littérature latina aux États-Unis.Ses autres livres incluent le recueil de nouvelles Woman Hollering Creek de 1991, nommé d'après un cours d'eau près de San Antonio, où elle a vécu pendant de nombreuses années, et le roman Caramelo, publié en 2002. Son plus récent livre, un chapbook illustré intitulé Puro Amor, a été publié par Sarabande Press l'année dernière.L'écrivaine vit maintenant dans la ville mexicaine de San Miguel de Allende. Elle a déclaré au Times que son déménagement des États-Unis au Mexique était motivé par un besoin de solitude : « Je suis presque devenue trop nourricière quand je vivais à San Antonio. J’ai créé deux fondations et je me sentais éloignée de ma propre écriture en veillant sur la carrière d’autres écrivains. Il me fallait vraiment trouver une maison entourée d’un bon mur, et un endroit où je pourrais me replier et me ressourcer, et je trouve ça ici, au Mexique. »Le Prix PEN/Nabokov, une collaboration entre PEN America et la Fondation littéraire Vladimir Nabokov, est attribué chaque année à « un auteur vivant dont le corpus, écrit ou traduit en anglais, représente le plus haut niveau de réalisation en matière de fiction, documentaire, poésie et/ou drame, et est d'une originalité durable et d'un savoir-faire accompli », selon le site de PEN America. Le lauréat gagne une somme de 50.000 $.Cisneros doit recevoir son prix à la cérémonie de remise des prix littéraires PEN America 2019, à New York, le 26 février 2019, qui sera animée par le comédien Hari Kondabolu. L'auteure américano-mexicaine est la troisième lauréate à remporter ce prix annuel, après le poète syrien Adonis en 2017 et la romancière irlandaise Edna O'Brien en 2018.via Los Angeles Times