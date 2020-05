Sandrine Collette remporte le Grand Prix RTL-Lire 2020

Cette année, le Grand Prix RTL-Lire 2020 est donc attribué à Sandrine Collette pour Et toujours les forêts, publié aux éditions JC Lattès. Le roman avait déjà été distingué par le Prix de la Closerie des Lilas 2020, remis au mois d’avril.













Quatre autres finalistes concourraient pour le prix : Les méduses de Frédérique Clémençon (Flammarion) ; La soustraction des possibles de Joseph Incardona (Finitude) ; Papa de Régis Jauffret (Seuil) et La femme révélée, de Gaëlle Nohant (Grasset). Chaque année, RTL et le magazine Lire récompense un roman francophone choisi par un jury de lecteurs. Après avoir traversé les sélections et le jury de 100 lecteurs et 20 libraires partenaires, c'est finalement Et toujours les forêts de Sandrine Collette qui a été distingué.

Le #GrandPrixRTLLire 2020 est attribué à Sandrine Collette pour son roman #EtToujoursLesForêts publié aux éditions @LattesLeMasque. Félicitations à l’heureuse élue ! pic.twitter.com/EknkowJDfD — Grand Prix RTL-Lire (@PrixRTLLire) May 14, 2020

Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l’aïeule, une vie recommence.



À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des Forêts.

Voici le résumé de Et toujours les forêts par l’éditeur :« En orfèvre de l’angoisse, Sandrine Collette nous propose un roman noir d'une rare puissance. On suit, fasciné, l’errance chaotique de son héros Corentin sur une Terre réduite en cendres et son combat intérieur entre l'instinct de survie, sa part animale, et son besoin d'espérance et d'amour. Et toujours les forêts : l’envoûtant récit d'un monde à reconstruire après l'apocalypse », relève Bernard Lehut, rédacteur en chef Culture de RTL.L’année dernière, le Grand Prix RTL-Lire 2019 avait récompensé À la ligne, le premier roman de Joseph Ponthus publié à La Table Ronde.Sandrine Collette – Et toujours les forêts — JC Lattès — 9782709666152 – 20 €