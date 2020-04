Sans surprise, l'édition 2020 Festival d'Avignon est annulé

(photo d'illustration, Charles Hutchins, CC BY 2.0)

« Nous avons partagé l’espoir aussi longtemps que cela était permis, mais la situation impose un autre scénario. Notre devoir est désormais de préserver et d’inventer l’avenir du Festival d’Avignon » : le message est lacunaire, mais était assez attendu. Après les déclarations du président de la République, ce 13 avril , l'organisation d'un festival estival comme celui d'Avignon n'était plus possible.« [L]es grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet », a expliqué le chef de l'État dans son allocution du lundi 13 avril 2020 : suite à ces déclarations, « les conditions ne sont plus aujourd’hui réunies pour que se déroule la 74e édition qui devait se tenir du 3 au 23 juillet 2020 », indiquent les organisateurs du festival dans un communiqué.La direction du Festival d’Avignon soumettra un plan d’annulation à l’approbation du Conseil d’administration de l’Association de gestion du Festival d’Avignon le lundi 20 avril 2020, avec sans doute d'autres informations à venir à cette date.Le Festival d'Avignon génère environ 100 millions € de retombées économiques, selon les estimations de l'organisation, dont 25 millions € générés par le In, et le reste par le Off, qui réunit souvent plus d'un millier de compagnies théâtrales.