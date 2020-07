Sansuke Yamada lauréat du 14e Prix Asie de la Critique

Dans le Tokyo détruit de l’immédiat après-guerre, en 1945, Toku et Kodamatsu, deux soldats démobilisés, se retrouvent. Ils renouent avec une vie civile qui n’a, en fin de compte, de civile que le nom. C’est que le pays, vaincu, se découvre exsangue tandis que l’occupant américain s’impose partout. Mais cela n’empêche pas l’un, bon vivant, de jouir pleinement de ce qui s’offre encore à lui, et l’autre, désabusé, de tenter de redonner un sens à son existence. Ainsi, Sengo, au-delà de ces deux trajectoires individuelles, livre des tranches de vies brisées dont les acteurs essaient — et parviennent, souvent – tant bien que mal, à recoller les morceaux.



Blue Giant, de Shinichi Ishizuka, éd. Glénat

Mauvaise herbe, de Keigo Shinzo, éd. Le Lézard Noir

Ma vie en prison, de Kim Hong-Mo, éd. Kana

La Vis, de Yoshiharu Tsuge, éd. Cornélius

L’ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée) a été créée en janvier 1984, afin de promouvoir l’information sur la bande dessinée dans les médias et réunir les personnes qui traitent régulièrement de bandes dessinées en tant que critiques ou journalistes. Pour la 14e édition du Prix Asie de la Critique, elle a choisi de récompenser l’auteur Sansuke Yamada.L’auteur réussit là un tour de force : d’un panorama de ruines, il tire au fond l’essentiel, la dimension baroque. Personnages picaresques, tendre exhibition des imperfections, habile mélange du burlesque et du tragique ou surgissement soudain d’une violence toujours à l’arrière-plan d’une action en apparence légère et joviale : tout cela concourt à l’élaboration d’une fresque douce-amère d’une remarquable justesse, où le rire occupe toutefois toute sa place.Si la béance laissée par la guerre (et la défaite) hante littéralement chacun des personnages croisés, c’est bien du côté des (sur) vivants, et non des morts que se situe le point d’ancrage du récit. À l’école du désenchantement il s’agit de substituer le réapprentissage de l’engouement et cela passe par les combines montées, les cuites épongées ou encore les corps éprouvés.L’édition de la série — finie au Japon en sept volumes — par Casterman offre en outre au lecteur une immersion idéale grâce à une traduction de grande qualité où le parler, hauts en couleur, des protagonistes anime constamment leurs aventures.Le résumé de Sengo :Les quatre autres titres en compétition pour le Prix Asie de la Critique ACBD 2020 étaient :L’année dernière, c’était Les Montagnes hallucinées de Gou Tanabe, publié aux éditions Ki-oon, qui avait remporté le prix.