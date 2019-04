Sarah Barukh, Prix du roman d’entreprise et du travail 2019

Tout commence par un cas. Incompréhensible et inquiétant. Une série de symptômes incohérents et d'une gravité extrême. Laurent Valensi, médecin à l'hôpital Saint-Louis, ne sait comment soigner son patient, un certain Ali Benyoussef. Déchiré entre sa famille qui veut le protéger d'une éventuelle contamination et un chef de service sans scrupule, il se lance dans une course contre la montre. En dépit de ses doutes, et face aux menaces qui pèsent chaque jour un peu plus sur lui, il va se battre pour sauver cet homme et faire éclater la vérité : si ce patient était le cas zéro de la terrible épidémie qui fait rage aux États-Unis et que l'on appelle " le cancer homosexuel " ? Un roman bouleversant où Sarah Barukh, l'auteur de Elle voulait juste marcher tout droit, nous tient en haleine de la première à la dernière page.