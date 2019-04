Sarah Chiche et Andréa Bescond récompensées à la Closerie des Lilas

Les enténébrés de Sarah Chiche / Photo d'Andréa Bescond via Facebook

Prix de la Closerie des Lilas 2019

Prix de l’Académie Lilas 2019

Crée depuis 2007, le Prix de la Closerie des Lilas, remis chaque année, a pour mission de « soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité ».Pour cette nouvelle édition, le jury, composé de Emmanuelle de Boysson, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Carole Chrétiennot, Stéphanie Janicot, Jessica Nelson et Tatiana de Rosnay, Lydia Bacrie, Jeanne Damas, Françoise Fabian, Claudie Haigneré, Pauline Lefèvre|, Mazarine Pingeot, Leïla Slimani (Présidente) et Claudia Tagbon, a choisi d’honorer Sarah Chiche pour son troisième roman, Les enténébrés, publié aux éditions du Seuil.La lauréate deviendra l’invitée privilégiée du célèbre restaurant pendant une année et recevra un chèque de 3000 €. En 2018, le prix de la Closerie des Lilas a été attribué à Odile d’Oultremont pour Les déraisons (L’Observatoire).Ce même jury s’est aussi réuni pour délivrer le Prix de l’Académie Lilas. Crée en 2013, il récompense une personnalité féminine de l’année, choisie pour une action ou une création en lien avec les mots et l’écriture.Cette année, c’est la danseuse, chorégraphe et réalisatrice Andréa Bescond qui a été honorée. Elle succède à Agnès Varda, lauréate du prix 2018 Les deux lauréates recevront aussi un instrument d’écriture d’exception, le stylo plume Muses Marilyn Monroe Special Edition Pearl de la part de la maison Montblanc, partenaire du prix.Les membres du jury ont également reçu un instrument d’écriture de la collection Montblanc Bonheur assorti d’un carnet.