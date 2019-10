Saša Stanišić obtient le Prix du Livre Allemand 2019 pour son roman Herkunft

Saša Stanišić (© vntr.media)

« Le Prix du Livre allemand célèbre le roman germanophone dans toute sa diversité. En quinze ans, il est devenu incontournable pour la littérature contemporaine et notre secteur du livre. Non seulement parce qu'il aide des auteurs et autrices à rayonner et toucher un public plus large, mais aussi parce que les débats littéraires ne sont jamais aussi passionnés qu'à l'approche de la remise de ce prix », a déclaré Heinrich Riethmüller, président du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, l'Association des Éditeurs et Libraires allemands.Saša Stanišić se verra remettre la somme de 25.000 €. Quant aux cinq finalistes, ils recevront 2500 € chacun. Le choix du lauréat s'est fait en plusieurs étapes. Depuis l'appel à candidatures, les sept membres du jury ont examiné 203 titres parus entre octobre 2018 et le 17 septembre 2019. Ils ont effectué une première sélection de 20 titres, puis une seconde sélection de six romans « Saša Stanišić est un conteur hors pair qui se méfie du récit lui-même. Derrière chaque phrase de ce roman se cache l'indisponible origine, qui est le moteur du récit. Elle n'est disponible que sous forme de fragment, de fiction, de jeux avec les possibilités de l'histoire. L'auteur fait honneur à ses lecteurs avec son imagination débordante et les libère des conventions de la chronologie, du réalisme et de l'évidence formelle. “L'hésitation n'a encore jamais raconté une bonne histoire”, fait-il dire à son narrateur. Avec beaucoup d'esprit, il oppose ses propres histoires aux narratifs des faussaires de l'Histoire. Herkunft dépeint le tableau d'un présent qui ne cesse de se renouveler par le récit. Un “autoportrait avec aïeux” qui devient le roman d'une Europe des trajectoires de vie », a souligné le jury.Avec le Prix du Livre allemand, la Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (la Fondation pour la culture du livre et la promotion de la lecture de l'Association des Éditeurs et Libraires allemands) récompense, en ouverture de la Foire du Livre de Francfort, le meilleur roman germanophone de l'année. Les partenaires du Prix du Livre allemand sont la Deutsche Bank Stiftung (Fondation de la Deutsche Bank), ainsi que la Foire du Livre de Francfort et la Stadt Frankfurt am Main (municipalité de Francfort-sur-le-Main). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.Les membres du jury du Prix du Livre allemand 2019 étaient Petra Hartlieb (librairie Hartliebs Bücher, Vienne), Hauke Hückstädt (Literaturhaus Francfort), Björn Lauer (librairie Hugendubel Francfort), Jörg Magenau (critique littéraire indépendant), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (critique littéraire et universitaire) et Margarete von Schwarzkopf (autrice et critique littéraire).