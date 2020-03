Scène de crime et enquêtes cuisine pour le retour de Lausan'noir

Lausan'noir 2018





Parmi les autres ingrédients indispensables à la réussite de cette édition :• Le Prix du Polar Romand 2020 sera remis lors de la soirée d’ouverture du festival le 28 mai à 19 h.• Les lauréat·e·s du concours d’écriture pour enfants « Ecris ton enquête de Maëlys ! », concours lancé cette semaine, seront désigné·e·s samedi 30 mai à 16 h en présence de Christine Pompéï.• La Cinémathèque Suisse contribue à la manifestation par une double programmation de films adaptés de Simenon et des aventures de Sherlock Holmes.• Diverses animations originales contribueront à faire du week-end un moment convivial et tout public : scène de crime de la Police de Lausanne, démonstration de l’Atelier Typo de la Cité, jeu d’enquête par l’Atelier Sémaphore, ateliers cuisine polar, Salon Sherlock Holmes par le Musée Sherlock Holmes ou promenades thématiques « Traclette » et « Simenon ».Sont d’ores et déjà annoncés : les Anglais Fiona Cummins et Roger Ellory, le Québecois Patrick Senécal, les Français et Suisses Barbara Abel, Yves Balet, Olivier Barde-Cabuçon, Solène Bakowski, Pierre Béguin, Fabio Benoit, Eric Cherrière, Hélène Clerc-Murgier, Florian Eglin, Yves Gaudin, Karel Gaultier, Olivia Gerig, Ghislain Gilberti, Joseph Incardona, Frédéric Jaccaud, Marie Javet, André Kuhn, Nicolas Lebel, Anne Martinetti, Catherine May, Christophe Meyer, Sonia Molinari, Vivianne Perret, Christine Pompéi, Matthieu Poux, Pétronille Rostagnat, François-Eric Sage, Daniel Sangsue, Cédric Sire, Jean-François Thomas, Emily Tibbatts, Ivan Zinberg. La programmation complète sera annoncée le 1er avril 2020 sur le site A noter que la librairie du festival sera tenue par Payot Libraire et qu’une journée scolaire sera proposée aux classes de Lausanne et Lausanne Région vendredi 29 mai.Seul festival dédié au genre en Suisse romande, Lausan’noir a pour but de valoriser la scène littéraire et éditoriale du polar en Suisse romande, scène des plus dynamiques et créatives. La manifestation s’adresse à un public autant de grands lecteurs, de passionnés de polars et romans noirs que familial.Lausan’noir est né en 2016 d’une collaboration entre la Fondation pour l’Ecrit et la Ville de Lausanne. L’édition 2020 est organisée par l’Association Lausan’noir en collaboration avec le Service bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne pour la programmation culturelle et l’agence trivial mass.