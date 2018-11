Science-fiction : le palmarès complet des Utopiales 2018

La 19e édition des Utopiales, le festival de science-fiction de Nantes, s'est terminée après 4 jours d'événements et de festivités. Le palmarès complet des prix décernés au cours de cette édition 2018 a été dévoilé, avec une quinzaine de récompenses, de la bande dessinée aux longs-métrages en passant par les jeux vidéo...

Prix du meilleur scénario de jeu de rôle

Prix du meilleur jeu vidéo réalisé à la game jam

Prix Utopiales bande dessinée

Mention spéciale - Prix Utopiales bande dessinée

Prix du jury - Compétition internationale de courts-métrages

Mention spéciale du jury - Compétition internationale de courts-métrages

Prix du jury Canal + - Compétition internationale de courts-métrages

Prix du public - Compétition internationale de courts-métrages

Grand prix du jury - Compétition internationale de longs-métrages

Mention spéciale du jury - Compétition internationale de longs-métrages

Prix du public - Compétition internationale de longs-métrages

Prix Julia Verlanger (prix hébergé par Les Utopiales)

Littérature - Prix Utopiales Jeunesse

Littérature - Prix Utopiales

Prix extraordinaire des Utopiales 2018

Ex AequoTolkraft pour son scénario Make Oneida great againSébastien Mège pour son scénario Seul un fou ne sait pas qu'il l'estArena Spirit par Argann Bonneau, Youri Bossus, Étienne Cassin, Rémi Laot, François MauxionCes jours qui disparaissent, de Thimoté Le Boucher, Éd. Glénat, 2017Alt-Life, de Joseph Falzon et Thomas Cadène, Éd. Le Lombard, 2018Edge of alchemy, Stacey Steers tats-Unis, 2017Rust in peace, Will Welles, États-Unis, 2018The Replacement, Sean Miller, États-Unis, 2018Irony, de Radheya Jegatheva, Australie, 2017Assassination Nation, de Sam Levinson, États-Unis, 2018The Man with the magic box, Bodo Kox, Italie-Pologne, 2017Freaks, de Zach Lipovsky & Adam B. Stein, États-Unis, 2018L’Enfant de poussière, Patrick K. Dewdney, Éd. Au Diable Vauvert, 2018Les puissants, T1 : Esclaves, de Vic James, Éd. Nathan, 2017L’âme des horloges, de David Mitchell, Éd. de L’Olivier, 2017Elisabeth Vonarburg