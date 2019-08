Se faire passer la bague de Gaunt au doigt ? Les bijoux Potter débarquent

Karen Roe — CC BY 2.0





Plus de 22 ans qu’Harry Potter à l’école des sorciers est sorti en librairies, et pourtant l’univers magique de la saga continue d'enthousiasmer grands et petits. Ici, en l'occurrence, c'est avec la Warner Bors. producteur des films, que la société de bijoux collabore.



La nouvelle collection capsule de Pandora ravira les fans, qui l’ont régulièrement réclamé, comme le précise Stephen Fairchild responsable de la création à



Chaque design a été créé par les directeurs de création de Pandora, Francesco Terzo et A. Filippo Ficarelli. La collection se composera des iconiques charms de la marque, de pendentifs et d'un bracelet tous dans le thème de Harry Potter.

« Les bijoux Pandora donnent vie à des histoires personnelles, et l’amitié, l’amour et la bravoure que raconte Harry Potter résonnent chez les fans de Pandora. Nous sommes ravis de présenter cette collection aux fans du monde entier », explique Fairchild.



Plus de détails, tels que les prix ou les premières images, seront communiqués dans les mois à venir. En attendant de pouvoir se procurer les bijoux Harry Potter, il est toujours possible de retrouver la collection sur le thème du Roi Lion de Pandora.