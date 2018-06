Sébastian Dicenaire, Grand Prix de la SGDL de la Fiction Radiophonique

Après des études de philosophie à Strasbourg et de cinéma à Genève, Sébastian Dicenaire s’installe à Bruxelles dans les années 2000 où il pratique la poésie sonore. Il a publié plusieurs ouvrages de poésie contemporaine (Döner-kebab, Personnologue, Dernières Nouvelles de l’Avenir) et a donné de nombreuses lectures-performances marquées par la prépondérance du son : dans ce cadre, il collabore avec des musiciens, puis se met à fabriquer ses propres bandes-son.C’est tout naturellement qu’il transpose en 2009 l’un de ses textes pour la radio belge, Personnologue. Depuis, l’écriture audio est devenue son langage principal ; ses fictions radiophoniques sont régulièrement remarquées en festivals, comme Kirkjubæjarklaustur (Mention Spéciale au Prix Europa 2011 à Berlin) ou sa série Pamela (Prix Phonurgia Nova de la fiction radio 2016). Récemment, il a écrit la série DreamStation pour le podcast natif de France Culture, diffusée à l’automne 2018.

Un drame comme dans toutes les grandes familles. Mais un drame futuriste - peut-être pas tant que ça. Où un assistant personnel technologique devient un héritier comme les autres. « Une tragédie à l’ère du numérique », pour reprendre la présentation de Sébastien Dicenaire. Un univers créé avec des bruitages très soignés, un suspense qui n’exclut pas le comique. Des vrais personnages, y compris le robot ! Une histoire où le héros ne sait plus très bien qui il trahit : son « frère », son père ou les limites de la science. Une réalisation très axée sur la modulation des voix, particulièrement efficace.

Écriture, réalisation, montage, création sonore : Sebastian DicenaireLes Voix : John : Jean Fürst - Le Fils : Yvain Juillard. Ainsi que Florent Barat, Amélie Lemonnier, Émilie Praneuf, Benoit Randaxhe (Collectif Wow !) et Caroline GoutaudierPrise de son, montage, mixage : Jeanne DebarsyBruitage : Céline BernardCréation Sonore : Sébastien SchmitzConsultant Montage : Mathieu HaesslerAvec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ACSRLe jury du Prix de la fiction radiophonique de la SGDL, présidé par Christophe Deleu, est composé de : Gérald Aubert, Edith de Cornulier, Evelyne Châtelain, Corinna Gepner, Christine Goémé, Emmanuelle Heidsieck, Françoise Henry, Marie Sellier, Mathieu Simonet et Carole Zalberg.