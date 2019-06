Sebastião Salgado reçoit le Prix de la paix des libraires allemands

Exposition de Salgado en Italie, en 2018 (photo d'illustration, Ralf Steinberger, CC BY 2.0)

En choisissant de récompenser Salgado, explique le conseil d'administration de la fédération, cette dernière salue un artiste « qui a toujours milité pour la paix et la justice sociale et dont l’œuvre photographique entière confère un caractère d’urgence au débat mondial sur la conservation de la nature et la protection de l’environnement ». Né à Aimorés, au Brésil, en 1944, Salgado travaille principalement en argentique, en noir et blanc.« Par son travail, Sebastião Salgado a réussi à sensibiliser le monde entier au sort des travailleurs et des migrants ainsi qu’aux conditions de vie des peuples autochtones », ajoute encore le conseil d'administration. Avec Exodes, puis L’innocence en exil, tous deux publiés en France chez Taschen, Salgado avait réalisé les portraits d'hommes, de femmes et d'enfants lancés dans des migrations.Le photographe, au cours de sa carrière, a travaillé avec plusieurs organisations, notamment Médecins Sans Frontières, l'UNICEF, l'UNESCO et Reporters Sans Frontières.Au milieu des années 1990, Salgado avait interrompu son travail photographique, doutant de sa pertinence après avoir assisté au génocide rwandais. Avec Lélia Wanick Salgado, son épouse depuis 1967, il s'est lancé dans des opérations de reforestation au Brésil, dans le cadre d'un projet nommé « Instituto Terra ». Depuis, il s'est distingué dans le domaine de la photographie de paysages.Le travail de Salgado a notamment été salué par le Grand Prix National de France (1994), le Prix Prince des Asturies (1998) et un World Press Photo Award (1985). En 2016, il a été fait membre de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France.