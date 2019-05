Ségalen dans son dernier décor : 100 ans après, au coeur du Huelgoat.

En librairie : les œuvres complètes ont été publiées en collection Bouquins. Les œuvres majeures que sont Stèles et Les Immémoriaux, ou encore René Leys et Equipée, sont disponibles dans diverses collections de poche. Signalons la réédition, avec une nouvelle préface, des ajouts et des modifications de textes, des Cahiers de l’Herne qui lui furent consacrés, ainsi que la parution en poche de la magnifique « biographie » Mes pas vont ailleurs de Jean-Luc Coatalem, initialement parue chez Stock.



Les commémorations du centenaire de la mort de Victor Segalen, au Huelgoat, se dérouleront à l'espace d'art l'Ecole des filles, sous le double parrainage d'Erik Orsenna et de Christian Doumet (en charge de la future publication en Pléaïde, annoncée pour cette année, finalement prévue pour l’année prochaine).Projet pédagogique et collégial, seront également présents pendant la manifestation : la revue étudiante de philosophie Opium, l'association Victor Segalen, la Faculté Victor Segalen (UBO) de Brest, et le Collège Jean-Jaurès du Huelgoat.Sur initiative de l'association, deux classes de cinquième avec leurs professeurs de français développent trois axes autour de Segalen, qui seront présentés lors du Centenaire (travaux d'écriture, lectures de textes, réalisation d'une fresque-planisphère).Par ailleurs, tout au long des 4 journées, les différents acteurs associés à l'événement proposeront des ateliers à destination de tous les publics : initiation à la philosophie avec la Revue Opium, découverte de la musique classique à l'époque de Segalen, rencontres avec les auteurs.Cette démarche s'inscrit dans le projet culturel et éducatif de cette ancienne école communale de jeunes filles, construite en 1910, réhabilitée en espace d'art. Le lieu a pour vocation une démocratisation innovante de la culture et de la lecture tout en valorisant l'histoire et de la mémoire du territoire.Chaque année, depuis sept ans, lors du week-end de l'Ascension, l'association des amis de l'Ecole des filles organise dans l'espace d'art, l'Ecole des filles, des Rencontres Victor Segalen en hommage à cette figure majeure de la littérature internationale.Cette manifestation est le coup d'envoi du festival de l'été des 13 dimanche (mai-septembre), parrainée par Mona Ozouf et Alain Rey.Vous trouvrez sur la page dédiée l'ensemble des informations.