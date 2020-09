Sélection 2020 du prix Médicis : 15 romans français, 13 traductions

Les 15 romans de la francophonie :

Les 13 romans traduits :

On retrouve les têtes de gondoles actuelles, Emmanuel Carrère notamment, mais également le splendide Les Lionnes, ouvrage colossal de 1,3 kg pour 1140 pages…On attendra le 6 novembre pour connaître les lauréats, et entre temps, une sélection d’essais sera présentée.Emmanuel Carrère, Yoga, POLLise Charles, La Demoiselle à cœur ouvert, POLSarah Chiche, Saturne, SeuilChloé Delaume, Le cœur synthétique, SeuilPierre Ducrozet, Le Grand vertige, Actes Sud,Laure Gouraige, La fille du père , POLHervé Le Tellier, L’Anomalie, GallimardCelia Levi, La tannerie, TristramSimon Liberati, Les Démons, StockJean-Pierre Martin, Mes fous, L’OlivierDiane Mazloum, Une piscine dans le désert, JC LattèsLaurent Mauvignier, Histoires de la nuit, MinuitEric Reinhardt, Comédies françaises, GallimardMarie-Eve Thuot, La Trajectoire des confettis, Editions du Sous-SolCamille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, VerdierEva Baltasar, Permafrost, Verdier, (trad. Annie Bats)Brit Bennett, L'Autre moitié de soi, Autrement, (trad. Karine Lalechère)Jeanine Cummins, American Dirt, Philippe Rey, (trad. Françoise Adelstain et Christine Auché)Lucie Ellman, Les Lionnes, Seuil, (trad. Claro)Gyrdir Eliasson, La Fenêtre au sud, La Peuplade, (trad. Catherine Eyjolfsson)Yaa Gyasi, Sublime royaume, Calman Lévy , (trad. Anne Damour)Nazanine Hozar, Aria, Stock, (trad. Marc Amfreville)Deborah Levy, Le coût de la vie et Ce que je ne veux pas savoir, Editions du sous-sol, (trad. Céline Levy) Colum McCann, Apeirogon , Belfond, (trad. Clément Baude)Antonio Muñoz Molina, Un promeneur solitaire dans la foule, Seuil, (trad. Isabelle Gugnon)Ghazi Rabihavi, Les garçons de l’amour, Serge Safran, (trad. Christophe Balaÿ)Jon Kalman Stefansson, Lumière d'été, puis vient la nuit, Grasset, (trad. Eric Boury)Charles Yu, Chinatown, intérieur, Aux Forges de Vulcain, (trad. Aurélie Thiria-Meulemans)



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones



Dossier – Les romans de la rentrée littéraire : 2020, l'année inédite