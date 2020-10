Sélection de 7 ouvrages pour le Prix du livre d'histoire du Sénat 2020

Depuis 2003, le Prix du Livre d’Histoire du Sénat rend hommage aux historiens, jeunes auteurs, chercheurs ou historiens confirmés. Présidé par Jean-Noël Jeanneney, professeur émérite des universités, ancien ministre, le jury composé de treize éminentes personnalités a la tâche de choisir, parmi les très nombreux ouvrages publiés au cours des douze derniers mois, l’auteur qui se verra remettre un prix par Gérard Larcher, Président du Sénat.











Le jury du Prix du Sénat du livre d’Histoire a pré-sélectionné les 7 ouvrages suivants :



Pascoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, Charlotte de Castelnau-L'Estoile (PUF)

Pechkoff, le manchot magnifique, Guillemette de Sairigné (Allary)

Le baptême de Clovis 24 décembre 505 ?, Bruno Dumézil (Gallimard)

Les Premières guerres de Rome (753-290 av. J.-C.), Mathieu Engerbeaud (Les Belles Lettres)

Otages, une histoire – De l’Antiquité à nos jours, Gilles Ferragu (Gallimard)

L’œil blessé : Politiques de l’iconoclasme après la Révolution française, Emmanuel Fureix (Champ Vallon)

La fabrique de l’écrivain national, Anne-Marie Thiesse (Gallimard)



Le jury du Prix 2020 du Sénat du Livre d’Histoire réunit Jean-Pierre Azéma, historien, Philippe-Jean Catinchi, historien, Jean Garrigues, historien, Valérie Hannin, historienne et directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, Isabelle Heullant-Donat, historienne, Jean-Pierre Rioux, historien, Albert Ripamonti, directeur des rédactions et de l’information de Public Sénat, Maurice Sartre, historien, Benjamin Stora, historien, Laurent Theis, historien, Jean-Marc Ticchi, représentant du Sénat, et Sandrine Treiner, directrice de France Culture.



En 2019, Anne Kerlan avait reçu la récompense pour son oeuvre Lin Zhao - « combattante de la liberté », publiée aux Éditions Fayard.



La remise du Prix au lauréat se déroulera le mercredi 2 décembre 2020 à 18h dans les Salons de Boffrand de la Présidence, sous le haut patronage du Président du Sénat.