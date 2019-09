Sélection des 13 finalistes du prix Wepler-Fondation La Poste 2019

Pour cette 22e édition du Prix Wepler-Fondation La Poste, les organisateurs récidivent dans leur action en pérennisant ce qui les a différenciés de bien d’autres prix : le renouvellement intégral du jury, sa mixité de lecteurs et de professionnels, son indépendance, son engagement et son exigence visionnaire qui explore sans limite aucune les territoires de la création romanesque, en prenant le risque d’une langue neuve.









Cette année encore, il s’agira de mettre en valeur une diversité incomparable d’auteurs et d’éditeurs dont ils espèrent contribuer à l’émergence dans l’histoire contemporaine de la littérature.



Parmi les treize auteurs nominés, huit premiers romans, trois jeunes maisons d’édition, qui seront encouragées par un mécénat financier de 10.000 euros pour le Prix et 3000 euros pour « la mention spéciale » grâce à la Fondation La Poste, la brasserie Wepler et la librairie des Abbesses.



« Treize auteurs inclassables, mais éblouissants, inaccessibles, mais bouleversants... » Dont voici la sélection :