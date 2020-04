Sélection des huit ouvrages pour le Prix Joseph Kessel 2020

Dans l’état de basculement de l’ordinaire vers l’extraordinaire que nous vivons aujourd’hui, il faut puiser des ressources dans la littérature notamment. Un seul mot d’ordre : lire plus encore.









Le Prix Joseph Kessel consacre chaque année l’auteur ou l’autrice d’une œuvre littéraire en langue française, dans la veine des écrits de Joseph Kessel : biographie, roman, récit de voyage, récit documentaire ou essai.



Le jury, présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Catherine Clément, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Cécile Hennion (lauréate 2019), Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Benoît Peeters, Patrick Rambaud et Guy Seligmann, s’est, dans ce contexte, virtuellement réuni et a dévoilé la liste des huit ouvrages finalistes :



– Cent millions d’années et un jour de Jean-Baptiste Andrea (Éditions L’Iconoclaste)

– Un autre Eden de Bernard Chambaz (Éditions du Seuil)

– Croire aux fauves de Natassja Martin (Éditions Verticales)

– Amazonia de Patrick Deville (Éditions du Seuil)

– Extérieur Monde d’Olivier Rolin (Éditions Gallimard)

– Un monde sans rivage d’Hélène Gaudy (Éditions Actes Sud)

– Avant la longue flamme rouge de Guillaume Sire (Éditions Calmann Lévy)

– Le cartographe des Indes boréales d’Olivier Truc (Éditions Métailié)



Le prix Joseph Kessel, doté de 5000 € par la Scam, est traditionnellement remis au Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo. En raison de l’actualité la date sera annoncée ultérieurement.



Dans le cadre de son action culturelle, la Scam, Société civile des auteurs multimedia, décerne chaque année le Prix Joseph Kessel en hommage au romancier, grand reporter et aventurier. La Scam représente les autrices et les auteurs d’œuvres écrites, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, multimedia et gère leurs droits.