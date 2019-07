Sélection dévoilée pour le prix Envoyé par La Poste, 5e édition

Les livres sélectionnés en 2019 :



Adrien Blouët pour son titre L’absence de ciel publié chez Les éditions Noir sur Blanc/Notabilia.

Olivier Dorchamps pour son titre Ceux que je suis, publié aux éditions Finitude.

Mathilde Forget pour son titre À la demande d’un tiers, publié aux éditions Grasset.

Victoria Mas pour son titre Le Bal des folles, publié aux éditions Albin Michel.

Anne Pauly pour son titre Avant que j’oublie, publié aux éditions Verdier.

Beata Umubyeyi Mairesse pour son titre Tous tes enfants dispersés, publié aux éditions Autrement.



Le jury, présidé par Olivier Poivre d’Arvor, Ecrivain, ambassadeur de France en Tunisie, se composera de Pauline Delabroy-Allard, professeur-documentaliste et écrivaine ; de Dominique Blanchecotte, présidente de Paris Sciences et Lettres Alumni ; de Marie-Laure Delorme, journaliste ; de Serge Joncour, écrivain ; de Marie Llobères, déléguée générale de la Fondation d’entreprise La Poste ; et enfin de Christophe Ono-dit-Biot, écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point.





Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones. Le jury, présidé par Olivier Poivre d’Arvor, Ecrivain, ambassadeur de France en Tunisie, se composera de Pauline Delabroy-Allard, professeur-documentaliste et écrivaine ; de Dominique Blanchecotte, présidente de Paris Sciences et Lettres Alumni ; de Marie-Laure Delorme, journaliste ; de Serge Joncour, écrivain ; de Marie Llobères, déléguée générale de la Fondation d’entreprise La Poste ; et enfin de Christophe Ono-dit-Biot, écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point.

Le prix « Envoyé par La Poste » a été créé en 2015, il est ouvert à tout éditeur (à l’exception des structures à compte d’auteur) qui a décidé de publier à la rentrée de septembre un roman ou un récit écrit en langue française. Ce prix récompense un ouvrage découvert par un éditeur, sans autre recommandation que le talent de l’écrivain.Le prix est doté de 2500 euros, et le lauréat voit son livre être recommandé auprès du public et auprès des 500 000 postiers actifs et retraités. La Fondation La Poste passe par ailleurs commande de 600 exemplaires de l’ouvrage à l’éditeur.Le lauréat sera annoncé le lundi 26 août 2019 et succédera à la gagnante de l’année précédente, Pauline Delabroy-Allard pour son livre Ça raconte Sarah publié aux éditions de Minuit.