Sélection du Grand prix du livre audio 2019 - La plume de paon

Jeunesse

Document

Classique

Contemporain

Depuis 2013, le jury remet un Grand Prix « Plume d’or » et un prix par catégorie. Le jury de La Plume de Paon est constitué de 10 professionnels, tous concernés par l’avenir du livre sous toutes ses formes. Voici la sélection 2019, à travers les quatre catégories.- Contes d’Afrique de l’ouest, raconté par Elsa et Amala Valentin, Trois Petits Points- Des malheurs de Sophie, Anaïs Vaugelade, lu par Elsa Lepoivre, Didier Jeunesse- Edgar, Alan Mets, lu par Marion Aubert, Benjamins Media- Le goéland qui fait miaou, Jérôme Attal, lu par Robinson Stevenin, Le label dans la forêt- Le roi qui n’aimait pas la musique, Mathieu Laine, lu par Patrick Bruel, Gallimard Jeunesse- Coco, lu par Damien Ferrette, Audiolib La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben , lu par Thibault de Montalembert, Audiolib (trad. de l'allemand Corinne Tresca)- Sauve toi, la vie t’appelle, Boris Cyrulnik, lu par Vincent Schmitt, Audiolib- Place Tahrir, raconté par Jihad Darwiche, éditions Oui’dire- Lettres de prison, Nelson Mandela, lu par Benoît Allemane, Lizzie (trad. de l'anglais Jean Guiloineau)- Philosophie de la musique et du chant, Ollivier Pourriol, Frémeaux & Associés Fénitchka, Lou Andreas-Salomé, lu par Anna Mouglalis , Editions des femmes – Antoinette Fouque- Les Misérables, Victor Hugo (coffret), Editions Thélème- Croc-Blanc, Jack London, lu par Cédric Zimmerlin, Editions Thélème (trad. de l'anglais Robert Boudet)- L’appel sauvage, Jack London, lu par Jean Reno, Audiolib (trad. de l'anglais Frédéric Klein)- Illusions perdues, Honoré de Balzac, lu par Pierre-François Garel, Editions Thélème- Sotah, Naomi Ragen lu par Claire Cahen, Yodéa Editions (trad. Véronique Perl-Moraitis)- Gros-Câlin, Romain Gary, lu par Jacques Gamblin, Collection Ecoutez lire, Gallimard , Adeline Dieudonné La Vraie Vie , lu par l’auteur, Lizzie Hannelore Cayre La Daronne, , lu par Isabelle de Botton, Audiolib Gabriel Tallent My Absolute Darling, , lu par Marie Bouvet, AudiolibEn 2018, c’est Le Jour d’avant, de Sorj Chalandon chez Grasset qui fut récompensé.