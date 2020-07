Sélection du Prix du Roman d'Écologie 2020

Six romans sont finalistes cette année. Cette édition s’enrichit, à compter de l’automne 2020, d’un cycle annuel conjointement organisé par la BNF et le Prix du Roman d’Écologie (PRÉ) intitulé « littérature et écologie » comprenant six séances thématiques.Pour cette troisième édition, les romans sélectionnés sont :Doggerland d’Elisabeth Filhol (P.O.L)Chimère d’Emmanuelle Pireyre (L’Olivier)Le bruit des tuiles de Thomas Giraud (Contre-allée)La malchimie de Gisèle Bienne (Actes Sud)Nous sommes l’étincelle de Vincent Villeminot (Pocket jeunesse)Les grands cerfs de Claudie Hunzinger (Grasset)La sélection des ouvrages se fait à partir des romans francophones parus l’année précédant la remise du prix. Six romans sont finalistes. Le prix est décerné après deux réunions successives du jury les 16 et 23 juin. Le jury comprend vingt membres, dont dix étudiants.Les dix autres membres sont des écrivains, des personnalités qualifiées, des représentants des institutions partenaires. Le Président du jury est désigné pour deux ans.