Sélection du Prix littéraire Patrimoines de la Banque Privée BPE 2019

La sélection est la suivante :• Ceux que je suis — Olivier Dorchamps (Editions Finitude)• Le bal des folles — Victoria Mas (Albin Michel)• Les petits de Décembre – Kaouther Adimi (Seuil)• Les veilleurs de Sangomar — Fatou Diome (Albin Michel)• Nous étions nés pour être heureux — Lionel Duroy (Julliard) Une bête au Paradis — Cécile Coulon (L’Iconoclaste)• Zébu Boy — Aurélie Champagne (Monsieur Toussaint Louverture)Le Prix Patrimoines a été créé en 2016, par Floryse Grimaud, à l’initiative de Jean-Marc Ribes. Il couronne, tous les ans, un roman de la rentrée littéraire qui porte un regard sur la société et le monde tels qu’ils vont et célèbre la langue française.Les lauréats précédents ont été : Nathacha Appanah pour Tropique de la violence (Gallimard), Véronique Olmi pour Bakhita (Albin Michel) et David Diop pour Frère d’âme (Seuil).Le Prix est doté de 5000 euros.