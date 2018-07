Sélection du prix littérature & sport Jules Rimet 2018

Le Prix Jules Rimet – Sport & Littérature – annonce la liste des livres sélectionnés pour cette nouvelle édition 2018. Le prix sera décerné en novembre 2018, le jury remettra au lauréat un chèque d’un montant de 5000 € (dotation de la Fondation Jean-Luc Lagardère).



Paris, 1938. Jules Rimet, président de la FIFA, demande à son petit-fils, Yves, de procéder au tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde. Yves Rimet est l’un des jurés du Prix Jules Rimet Sport et littérature créé en 2012.





En pleine Coupe du monde, rendons hommage à Jules Rimet. Il y a 90 ans, le 26 mai 1928, ce Parisien inventait la Coupe du monde de football qui, longtemps, portera son nom. Trente ans plus tôt, en 1897, il avait fondé un club qui deviendra mythique : le Red Star.



Et même, au sein de l’Étoile rouge, ce fou de poésie avait lancé une « section littéraire » et conviait des écrivains à refaire le match. Pour lui, le foot était un moyen formidable de s’ouvrir à la culture.

La sélection pour le prix Jules Rimet 2018 est la suivante :

Deux mètres dix, de Jean Hatzfeld (Éditions Gallimard)

Quand Dieu boxait en amateur, de Guy Bolay (Éditions Grasset)

Kornelia, de Vincent Duluc (Éditions Stock)

Rouler plus vite que la mort, de Philippe Brunel (Éditions Grasset)

La perfection du revers, de Manuel Soriano (Éditions Actes Sud)

Depuis 2012, le Prix Jules Rimet rend hommage à cet homme de conviction qui a structuré et professionnalisé le football mondial. Parallèlement au Prix, qui célèbre les noces du sport et de la littérature, les Ateliers Jules Rimet proposent des stages d’écriture aux jeunes des clubs de football.



Après le Red Star et l’Olympique Lyonnais, d’autres clubs devraient mettre en place ces ateliers dans les mois qui viennent.