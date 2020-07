Sélection du Prix littérature & sport Jules Rimet 2020

Le Prix Jules Rimet — Sport & Littérature — annonce la liste des livres sélectionnés pour cette nouvelle édition. Le prix sera décerné à l’automne 2020. Le jury remettra, à la lauréate ou au lauréat, un chèque d’un montant de 5000 € (dotation de la Fondation Jean-Luc Lagardère). Cette année, Fanny Wallendorf, Lauréate 2019, sera membre du jury.









Après avoir récompensé Fanny Wallendorf pour L’Appel (Éditions Finitude) en 2019, le Prix Jules Rimet a sélectionné, pour cette nouvelle édition :



• Le mauvais génie (une Vie de Matti Nykänen) d’Alain Freudiger (Éditions La Baconnière)

• Briller pour les vivants de Jérôme Hallier (Éditions Flammarion)

• L’Insoumis de Judith Perrignon (Éditions Grasset)

• De rien ni de personne de Dario Levantino (Éditions Payot & Rivages) - trad. Lise Caillat

Le triple champion dévoile ses secrets de Gabriel Garcia Marquez (Éditions So Lonely & Marabout) - trad. Marion Bouvier et Pierre Boisson

• La traversée de Pyongyang de Marc Nexon (Éditions Grasset)





Ce Franc-Comtois devenu Parisien fut il y a 101 ans le premier président de la Fédération Française de Football, puis en 1928, en tant que président de la FIFA, le créateur de la Coupe du monde de football. En 1897, il avait fondé un club qui deviendra mythique : le Red Star. Au sein de « l’Etoile rouge », ce fou de poésie avait lancé une « section littéraire » et conviait des écrivains à refaire le match. Pour lui, le sport était un moyen formidable de s’ouvrir à la culture.



Depuis 2012, le Prix Jules Rimet rend hommage à cet homme de conviction qui a structuré et professionnalisé le football mondial. Parallèlement au Prix, qui célèbre les noces du sport et de la littérature, les Ateliers Jules Rimet proposent des stages d’écriture aux jeunes des clubs de football. Après le Red Star et l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille accueille l’organisation de ces ateliers.





