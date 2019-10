Sélection Prix Médicis 2019 : que tout change pour que rien ne change

Les huit romans français et leur auteur — et inversement — présentés le 30 septembre dernier se retrouvent donc à l'identique dans la nouvelle liste présentée ce jour. Et de même pour les romans étrangers, et les essais. Le jury se s'est pourtant entendu sur l'attribution du prix du Médicis étranger, de sorte que le lauréat puisse prendre ses dispositions et être présent à Paris lors de la remise du prix.Ce qui est très attentionné de leur part.En somme, donc, on prend les mêmes et on recommence, en attendant avec impatience le 8 novembre, date de remise du prix. Revoici donc la liste des titres, telle que présentée voilà un mois...La sélection de romans français est la suivante :Brigitte Giraud, Jour de courage (Flammarion)Claudie Hunzinger, Les grands cerfs (Grasset)Victor Jestin, La Chaleur (Flammarion)Luc Lang, La tentation (Stock)Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante (Rivages)Vincent Message, Cora dans la spirale (Seuil)Christine Montalbetti, Mon ancêtre Poisson (P.O.L)La sélection de romans étrangers :Nina Allan, La fracture, traduit de l'anglais par Bernard Sigaud (Tristram)Mircea Cartarescu, Solénoïde, traduit du roumain par Laure Hinckel (Noir sur Blanc)Arno Geiger, Le grand royaume des ombres, traduit de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay (Gallimard)Jennifer Nansubuga Makumbi, Kintu, traduit de l'anglais (Ouganda) par Céline Schwaller (Métailié)Joyce Carol Oates, Un livre de martyrs américains, traduit de l'anglais (États-Unis) par Claude Seban (Philippe Rey)Edna O'Brien, Girl, traduit de l'anglais (Irlande) par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat (Sabine Wespieser)Audur Ava Olafsdottir, Miss Islande, traduit de l'islandais par Éric Boury (Zulma)Manuel Vilas, Ordesa, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon (Éditions du Sous-Sol)Et la sélection d'essais :Didier Daeninckx, Le roman noir de l'Histoire (Verdier)Michaël Ferrier, Scrabble (Mercure de France)Michaël Foessel, Récidive (PUF)Jean-Paul Marcheschi, Le Greco, un grand sommeil noir (Éditions Art3)Claire Marin, Ruptures (L'Observatoire)Maggie Nelson, Bleuets, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy (Éditions du Sous-sol)Bulle Ogier et Anne Diatkine, J'ai oublié (Seuil)Anne Pauly, Avant que j'oublie (Verdier)Bruno Remaury, Le monde horizontal (Corti)Paolo Rumiz, Appia, traduit de l'italien par Béatrice Vierne (Arthaud)Jean-Louis Schefer, Carré de ciel (P.O.L)Tanguy Viel, Icebergs (Minuit)Josef Winkler, Le Livret du pupille Jean Genet, traduit de l'allemand (Autriche) par Bernard Banoun (Verdier)Liao Yiwu, Des balles et de l'opium, traduit du chinois par Marie Holzman (Globe)L’année passée, Pierre Guyotat avait remporté le Médicis pour son livre Idiotie (Grasset) et Rachel Kushner, avec Le Mars Club, traduit de l'anglais par Sylvie Schneiter (Stock), pour la sélection roman traduit. Dans la catégorie Essais, Stefano Massini avait été salué pour Les Frères Lehman (trad. Nathalie Bauer, ed. Globe).