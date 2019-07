Sélection Talents Cultura : un prix de lecteurs et libraires, pour de nouvelles voix

Un peu d’histoire, et d’organisation…

Les 4 Talents Romans

Les 4 Talents Jeunesse

Les 4 Talents BD

Les lectures ont commencé tôt, parfois en numérique, parce que les épreuves papier ne sont pas toujours prêtes à temps. 39 magasins de l’enseigne, au sein desquels existent des comités de lecture où se retrouvent libraires et clients, ont été invités à commenter et partager leur avis sur 132 ouvrages (50 romans, 57 livres jeunesse et 25 BD). Ce sont plus de 2 200 contributions qui ont permis de révéler les 12 Talents Cultura 2019, des titres forts et puissants, révélateurs de plumes talentueuses et encore méconnues du grand public.Chaque titre est noté de 1 à 10 (et parfois les verdicts sont sévères…) et commenté ; ces notes remontées, (auprès de Julie Boucher, en charge de la littérature, du polar et de l’imaginaire dans l’enseigne, organisatrice bienveillante et sans faille de l’opération) c’est au jury de débattre, sous la houlette d’un Gilles Legardinier dont l’approche « auteur » apporte un éclairage supplémentaire, et parfois crucial...Analyse en profondeur (y compris quelques remarques bien senties à l’encontre de titres mal « édités »), implication, enthousiasmes construits et légitimés, véhémence digne des « critiques littéraires » établis du Landerneau parisien : les débats auxquels nous avons assisté, durant presque quatre heures, autour des 20 titres les mieux notés ayant eu les faveurs des comités, sont le gage d’une véritable pertinence dans le choix final, et d'une vraie honnêteté intellectuelle.Et pour preuve, quelques auteurs, dont les premiers titres ont été mis en avant dans cette opération, sélection qui tombe bien avant que les prix et la presse jettent un coup de projecteur sur la rentrée littéraire : Pierre Lemaître, Delphine de Vigan, Adrien Bosc, Gaël Faye, Leïla Slimani, Nicolas Mathieu ou encore David Diop ont tous fait partie, jeunes plumes, de cette sélection de Talents à découvrir.Cette année, les auteurs et les textes mis à l’honneur dans cette sélection Cultura dans les catégories Romans, Jeunesse et pour la 1ere fois BD sont donc :Ceux que je suis, d'Olivier Dorchamps (Finitude)Où bat le cœur du monde, de Philippe Hayat (Calmann Lévy)À crier dans les ruines, d'Alexandra Koszelyk (Aux forges de Vulcain)Le bal des folles, de Victoria Mas (Albin Michel)4 ans et + : Igor jamais sans mes oreilles, de Nicolas Morlet & Cati Baur (Little Urban)​4 ans et + : Toubien Toumal de Constance Verluca, Julien Hirsinger et Cathy Karsenty (Gallimard Jeunesse)​10 ans et + : Au service de Sa Majesté la Mort, de Julien Hervieux (Castelmore)​14 ans et + : L'été où j'ai vu le tueur, de Claire Gratias (Éditions du Rouergue / DOADO Noir)Edmond, de Léonard Chemineau (Rue de Sèvres)Jamais, de Bruno Duhamel (Bamboo Éditions)Rien ne se passe jamais comme prévu, de Lucile Gorce et Emma Tissier (Dargaud)Les croques, de Léa Mazé (Éditions de la Gouttière)Durant toute une année, ces titres sélectionnés seront mis en avant dans les 91 magasins de l’enseigne.