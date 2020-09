Sélections du 8e Prix La voix des blogs, littérature Ado et Junior

Littérature junior

Une Mention des lecteurs et lectrices est également remise par les internautes dans chaque catégorie, choisie parmi les livres de la sélection initiale. Chaque sélection est composée de huit romans. En tout seize romans dont le jury du prix revendique l’exigence, l’audace, l’énergie, l’intensité émotionnelle, en un mot, la littérature.Les sélectionnés sont :Magic Charly, d'Audrey Alwett (éditions Gallimard Jeunesse)Peur dans la neige, de Sandrine Beau (éditions Mijade, collection Zone J)La Société des Pépés à adopter, de Émilie Chazerand, illustré par Joëlle Dreidemy (éditions Sarbacane, collection Pépix)Tout pour devenir une sorcière, de Myriam Dahman, illustré par Maurèen Poignonec (éditions Talents Hauts)L’arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l’amour dans une cuisine, d’Agnès Debacker, illustré par Anaïs Brunet (éditions MeMo, collection Polynie)Les enfants terribles de Bonaventure, de Cécile Hennerolles (éditions Magnard Jeunesse)Renversante, de Florence Hinckel, illustré par Clothilde Delacroix (éditions l’école des loisirs, collection Neuf)Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage, de Paul Martin, illustré par Jean-Baptiste Bourgois (éditions Sarbacane)Sans foi ni loi, de Marion Brunet (éditions PKJ)Quand vient la vague, Manon Fargetton et Jean-Christophe Tixier (éditions Rageot)Rattrapage, de Vincent Mondiot (éditions Actes Sud Junior, collection D’une seule voix)Le royaume de Pierre d’Angle, t.1 – L’art du naufrage, de Pascale Quiviger (éditions Le Rouergue, collection Epik)Félines, de Stéphane Servant (éditions Le Rouergue, collection Epik)L’estrange malaventure de Mirella, de Flore Vesco (éditions l’école des loisirs, collection Médium)Des astres, de Séverine Vidal (éditions Sarbacane, collection Exprim »)Nous sommes l’étincelle, de Vincent Villeminot (éditions PKJ)Les membres du jury sont Le cahier de lecture de Nathan, Délivrer des livres, La ronde des livres, Jeannot se livre, L’oiseau lit, L’ado accro aux livres, Val et ses livres, Au milieu des livres, Charmant petit monstre, Aux grands mots les petits livres, Lama Libraire, Les livresqueries du bonbon.Le prix a été fondé par Tom Lévêque (La Voix du Livre/Boîtamo), et est organisé avec l’aide de Marie Dupayage (Bob et Jean-Michel), Lucille Prost (La ronde des livres) et Julia Thévenot (Allez vous faire lire).