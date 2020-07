Sélections du Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia

Réuni autour de son Président, Monsieur Dominique Bourg, philosophe et professeur à l’université de Lausanne, le jury du Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia dévoile sa sélection pour l’édition 2020. Le jury a sélectionné 4 ouvrages pour cette 15e édition du Prix du Livre Environnement, ainsi que 3 ouvrages pour la mention Jeunesse.









Les lauréats du Prix du Livre Environnement 2020 seront annoncés à Nancy le 12 septembre prochain à l’occasion du Salon du livre de la rentrée littéraire « Le livre sur la place ».



Pour cette nouvelle sélection de livres sur l’environnement, le jury a mis à l’honneur les thématiques suivantes : la réinvention de la politique par l’écologie, les bienfaits de la nature sur notre santé, la spiritualité et les traditions des peuples vivant au cœur de la jungle indonésienne et l’anthropocène. Et les ouvrages retenus pour le prix de l'environnement sont les suivants :

Natura, pourquoi la nature nous soigne… et nous rend plus heureux —De Pascale d’Erm —Les Liens qui Libèrent —Mai 2019 —224 pages —18 €



Intuitivement, nous savons que notre sentiment de bien-être s’accroît lorsque nous faisons une marche en montagne, une promenade dans un parc ou quelques pas au milieu de la garrigue. Qu’en serait-il si nous disposions d’éléments objectifs, ou de preuves scientifiques, montrant que la fréquentation de la nature renforce notre immunité, nous aide à lutter contre le stress, les états dépressifs ou l’hyperactivité des enfants, restaure la concentration, améliore notre humeur, réduit les risques de maladie cardiovasculaire ou de diabète, atténue les inégalités socio-économiques en matière de santé ?



Voici le récit de cette formidable aventure scientifique en marche, depuis les premières études sur l’impact positif d’une vue arborée dans les hôpitaux, des années 1980, jusqu’à l’apport récent des neurosciences. Ces découvertes pourraient révolutionner notre approche de la santé, de la médecine, et notre rapport au monde vivant.



Pascale d’Erm est auteure, journaliste et réalisatrice. Elle a travaillé aux côtés de la Fondation Nicolas Hulot, de Yann Arthus-Bertrand ou d’Ushuaïa TV.





Atlas de l’anthropocène —De François Gemenne et Aleksandar Rankovic —Presses de Sciences Po —Août 2019 —160 pages —25 €



« Atlas, dans la mythologie, représente un géant capable de tenir la Terre sur ses épaules sans en être écrasé. Mais quand Gérard Mercator publie en 1538 ce qu’il décide d’appeler un Atlas, le rapport des forces s’est complètement inversé : un “Atlas” est un ensemble de planches, imprimées sur du papier, quelque chose que l’on feuillette et que le cartographe tient dans sa main ; ce n’est plus la Terre que l’on a sur le dos et qui nous écrase, mais la Terre que l’on domine, que l’on possède et que l’on maîtrise totalement.



Près de cinq siècles après, voilà que la situation s’inverse à nouveau : paraît un “Atlas” qui permet aux lecteurs de comprendre pourquoi il est tout à fait vain de prétendre dominer, maîtriser, posséder la Terre, et que le seul résultat de cette idée folle, c’est de risquer de se trouver écrasé par Celle que personne ne peut porter sur ses épaules », Bruno Latour.



Changement climatique, érosion de la biodiversité, évolution démographique, urbanisation, pollution atmosphérique, détérioration des sols, catastrophes naturelles, accidents industriels, crises sanitaires, mobilisations sociales, sommets internationaux… Voici le premier atlas réunissant l’ensemble des données sur la crise écologique de notre temps.



François Gemenne est chercheur du FNRS à l’Université de Liège. Membre du GIEC, il est spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, qu’il enseigne à Sciences Po et à l’Université libre de Bruxelles.

Aleksandar Rankovic est docteur en écologie et diplômé en affaires internationales. Ses travaux portent sur le développement et la mise en œuvre des politiques internationales sur la biodiversité et le climat, et sur la mobilisation des sciences sur ces sujets.





Comment l’écologie réinvente la politique —De Jean Haëntjens —Rue de l’échiquier —Avril 2020 —160 pages — 15 €



La montée en puissance de l’urgence écologique n’est pas seulement en train de bouleverser les échiquiers politiques. Elle remet en cause nos modes de vie, nos façons de consommer, de produire, de financer et de gouverner, et donc le modèle dominant de l’économie des richesses. Pour absorber cette onde de choc, et en tirer le meilleur, il ne suffira pas de « verdir » nos pratiques ni de critiquer les pouvoirs en place. Il faudra disposer d’un autre cadre de pensée : c’est l’ambition de ce livre.



En s’appuyant sur l’analyse des « systèmes de satisfaction » qui ont précédé et préparé l’actuelle société de consommation et sur les exemples de pouvoirs locaux qui ont réussi à engager des conversions écologiques efficaces, Jean Haëntjens jette les bases de ce que pourrait être une économie des satisfactions. Au-delà son apport conceptuel, l’auteur propose une méthode politique fondée sur la notion de satisfaction. Il s’adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent faire advenir une société compatible avec les limites de la planète.



Et, plus largement, à toutes les personnes préoccupées par les défis écologiques et socio-politiques contemporains : l’inertie de nos sociétés face à l’urgence écologique, l’implosion de la démocratie et la montée en puissance d’un cyber-capitalisme qui aspire à gouverner le monde.



Économiste et urbaniste, Jean Haëntjens est un spécialiste de la prospective appliquée aux stratégies politiques.





L’esprit de la jungle —De Iwan Asnawi —Editions Puf —Nouvelles Terres —Août 2019 —128 pages — 12 €



« Que restera-t-il de l’humanité lorsque toutes nos forêts auront été brûlées, nos rivières asséchées, nos ressources naturelles épuisées ? »



Iwan Asnawi est guérisseur. Il a grandi au cœur de la prodigieuse jungle indonésienne, sur un territoire aujourd’hui dévasté par les plantations de palmiers à huile, et devenu socialement le plus dangereux du pays.



Par son histoire, il est le témoin des conséquences écologiques, culturelles et sociales désastreuses de la déforestation massive imposée par la dictature militaire. Au fil de ce récit, l’auteur rend hommage au peuple indonésien, à ses traditions, ses clans, ses souffrances, et à son syncrétisme spirituel parfois si déroutant pour les Européens. Humaniste, militante, sa parole est un plaidoyer pour tous ceux qui se battent pour protéger leurs forêts, leurs savoirs et notre avenir.



Iwan Asnawi, ancien juriste, activiste et militant en Indonésie, a trouvé refuge en Suisse où, laissant enfin s’exprimer en lui les dons qui l’inscrivent dans une lignée ancestrale de chamanes, il est devenu thérapeute et guérisseur.





Les ouvrages jeunesse



Animaux en danger —De Martin Jenkins et Tom Frost —Editions Kimane —Septembre 2019 —64 pages — 19,95 €



De nombreux animaux sont en voie de disparition sur la planète. Embarque pour un voyage autour du monde et pars à la rencontre de 30 espèces menacées, de l’ours polaire à la tortue géante des Galápagos, en passant par l’éléphant d’asie et la baleine bleue. Découvre les raisons de leur mise en danger et pourquoi il faut les sauver de l’extinction !



Martin Jenkins est un biologiste de la conservation. Il a travaillé pendant dix ans pour le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature puis en freelance pour le WWF et un certain nombre d’organismes des Nations Unies concernés par la conservation et l’environnement. Tom Frost est illustrateur.





Arbres, secrets et mystères insoupçonnés —De Jen Green et Claire McElfatrick —Editions Kimane —Mai 2019 —80 pages — 19,95 €



Sais-tu que les arbres captent les odeurs, les saveurs, le toucher et qu’ils ressentent même la douleur ? Qu’ils prennent soin les uns des autres et s’envoient des messages ? Ou encore qu’ils sont capables de sentir le danger et de se défendre contre un ennemi ?



Un arbre recèle bien plus de mystères qu’il n’y paraît !



Jen Green est auteure de livres documentaire pour enfants et adultes.

Claire McElfatrick est illustratrice. Elle mélange dessins à la main, collage et techniques digitales.





40 activités zéro déchet pour bricolos éco-responsables —De Bénédicte Bazaille —Editions Belin Jeunesse —Octobre 2019 —96 pages —12,90 €



Fais marcher ta créativité pour réduire tes déchets et prendre soin de la planète !

Tu trouveras dans ce livre des tas d’idées amusantes pour devenir un champion du recyclage et alléger ta poubelle : préparer un goûter sans emballage, fabriquer un range-tout de bureau malin, coudre des petits cotons lavables, faire pousser des pommes de terre en pot…



Dans la cuisine, la chambre, la salle de bain ou encore le balcon, c’est le moment d’adopter de nouveaux réflexes. Alors, prêt pour l’aventure zéro déchet ?



Bénédicte Bazaille est journaliste pour le magazine Toboggan. Elle a écrit des documentaires et des récits pour la jeunesse.





Créée en mai 2004, la fondation d’entreprise Veolia est une fondation privée française. Elle soutient, en France et à l’étranger, des actions d’intérêt général et sans but lucratif concourant au développement durable des territoires avec comme priorité l’urgence humanitaire, l’aide au développement, l’insertion professionnelle et la protection de l’environnement et de la biodiversité.