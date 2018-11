Sema Kiliçkaya reçoit le Prix France-Turquie pour La Langue de personne

C'est une famille dans l'Est de la France. Le père, originaire de Turquie, est un migrant économique des années 70. L'histoire commence quand revient Fatma, partie il y a plus de vingt ans aux Etats-Unis. A l'heure de Charlie Hebdo, elle retrouve le père, hospitalisé, sa soeur Elif, qui, après sa fuite, a dû prendre la tête de la famille, et les enfants. Ils vivent dans leur HLM de toujours. Pour ne pas se laisser entraîner dans l'hystérie qui s'empare de sa famille et de tout le pays, Fatma joue avec les mots et s'interroge sur le vivre ensemble.