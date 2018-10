Serge Joncour, lauréat du Prix Landerneau des lecteurs 2018

Sélectionné parmi les 381 nouveautés françaises de la rentrée littéraire, puis parmi les 4 finalistes de la sélection finale établie par 9 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, le roman lauréat a été soumis au vote des 200 lecteurs et membres du jury. La délibération finale s’est déroulée en deux temps :



• 184 jurés ont voté par internet jusqu’au 3 octobre minuit.

• 16 lecteurs tirés au sort ont été invités à Paris le 4 octobre afin de participer aux délibérations en présence de Véronique Olmi, présidente du prix et de Michel-Édouard Leclerc.



Serge Joncour a été désigné lauréat du Prix Landerneau des Lecteurs 2018, suite à la réunion de ces deux votes. Il recevra une dotation de 10 000 € offerte par les Espaces Culturels E.Leclerc et son roman bénéficiera dans les prochains jours d’une campagne de publicité dans la presse.

Pour Véronique Olmi, Présidente du Jury : « La littérature c’est l’ambivalence et la dualité. En cela, la confrontation des personnages, le poids des croyances, l’intervention de l’animal dans les rapports humains, l’atmosphère des lieux sont des fils admirablement tissés. L’ouvrage de Serge Joncour est un aboutissement parfait qui nous rappelle également que nous sommes liés les uns aux autres à travers le temps, et que l’on ne peut pas s’exclure de la généalogie de la violence. »

Pour Fabienne, membre du Jury : « Ce texte est un vrai coup de cœur littéraire. Le souffle romanesque de Serge Joncour nous embarque dans un récit foisonnant et rythmé. »



Pour Dominique G., lecteur : « J’ai adoré ce livre qui est véritablement un coup de cœur. Je suis bouleversé par la capacité de Serge Joncour à raconter une histoire (ou deux histoires qui fusionnent) prenante et terriblement humaine. Le style impeccable, fait de redondances, fonctionne comme la nature hostile qui encercle les personnages. Bravo à l’auteur ! »



Le résumé de l'éditeur pour Chien Loup :

L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L’annonce parlait d’un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de cet endroit que personne n’habitait plus et qui avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s’est imposé au couple dès le premier soir et qui semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un animal de compagnie, n’avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où les hommes s’entretuaient, avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c’était en arrivant.

Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle de distance, d’un village du Lot, et c’est tout un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu’il déterre, comme pour mieux éclairer notre monde contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est toujours prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup.