Série inédite de Tanino Liberatore : de spectaculaires super-héros

Du 22 septembre au 20 octobre 2018, Huberty & Breyne Gallery se pare de couleurs américaines en présentant une série inédite de Tanino Liberatore consacrée aux super-héros. De Wolverine à Mystique en passant par Batman, La Chose, Catwoman, Green Lantern et Clark Kent, Liberatore dresse une incroyable galerie de portraits à travers une vingtaine de dessins réalisés au fusain et à la craie.





Wolverine - Tanino Liberatore - fusain et craie sur papier - 76x56 cm - 2018





Par la puissance de son trait, le dessinateur sert l’esthétique charnelle de chacun des personnages, exalte les expressions de leurs visages et leurs attitudes.

Liberatore, le rêve américain

Devenu une légende de la bande dessinée dans les années 80, grâce à la série cyber punk RanXerox, monument de la science-fiction, Tanino Libertore revisite pour cette exposition les stars américaines du comic book. À l’instar de son anti-héros roboïde baignant dans un univers futuriste ultra-violent, le dessinateur offre une vision intimiste de ces héros de papier, loin des combats et de leurs adversaires.

De son trait intense et délicat, sur des feuilles grand format, à la craie et au fusain, Tanino Liberatore laisse éclater sa palette de couleurs. Oscillant entre BD et culture pop, il insuffle une nouvelle force à cette galerie de personnages mythiques.

Connu pour ses représentations de femmes et ses esquisses de corps dénudés, le dessinateur révèle tour à tour la sensualité de Catwoman, Elektra, et Mystique, la puissance de Batman, de Wolverine et de Daredevil ou encore la force de Hulk et de La Chose, que l’on retrouve aux côtés de Clark Kent et de Spiderman qui posent avec allure.

Exposition du 22 septembre au 20 octobre 2018 et vernissage le vendredi 21 septembre 2018, à partir de 18h30, en présence de l’artiste.



Tanino Liberatore - La Chose - fusain et craie sur papier - 76x56 cm - 2018 Superman -Tanino Liberatore - fusain et craie sur papier - 76x56 cm - 2018 Hulk- Tanino Liberatore - fusain et craie sur papier - 114.5x69.5 cm - 2018 Green Lantern - Tanino Liberatore - fusain et craie sur papier - 114.5x69.5 cm - 2018 Elektra - Tanino Liberatore - fusain et craie sur papier - 76x56 cm - 2018 Batman - Tanino Liberatore - fusain et craie sur papier - 114.5x69.5 cm - 2018

courtesy Huberty et Breyne Gallery