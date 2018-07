Série : une version modernisée de Dix Petits Nègres en préparation

Dix petits nègres, version BBC, en 2015



C'est une série de 6 épisodes, de 52 minutes chacun, qui revisitera le roman Dix petits nègres d'Agatha Christie, célèbre roman policier publié en 1939. La réalisation sera assurée par Laurent Tuel (Le Combat ordinaire, Speakerine...), sur un scénario adapté du livre signé, donc, par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega. Le tournage démarrera l'année prochaine, sur une île tropicale.

Le résumé de l'éditeur pour Dix petits nègres :

Dix personnes qui ont toutes quelque chose à cacher et à craindre sont conviées par un hôte mystérieux à passer un séjour sur une île. Coupés du monde dans une belle demeure isolée, chacun d'entre eux va être hanté par les fantômes du passé. Petit à petit et un par un, ils vont partager leurs plus sombres secrets et, l'un après l'autre, mourir dans d'étranges circonstances...

« La mini série faite par la BBC (And Then There Were None) était sur 3 épisodes, ça ne s’est jamais fait sur 6 épisodes. La nouveauté c’est que nous avons les droits monde pour une adaptation contemporaine qui n’a encore jamais été faite. Nous ne sommes pas en train de refaire ce que les Anglais ou les Américains ont très bien fait. On a une proposition totalement nouvelle qui reste ce qu’est le roman, mais avec des personnages d’aujourd’hui, des personnages modernes » a expliqué Jeanne Le Guillou à VL.

Étant donnée la longueur de la série, les deux scénaristes ont promis un développement inédit des personnages, toujours fortement inspirés du roman original d'Agatha Christie.



Les scénaristes ont également précisé que le titre de la série ne serait pas Dix petits nègres : « La série ne s’appellera pas Dix petits nègres, nous n’en avons pas le droit. On a une proposition de titre qu’on ne peut pas encore vous révéler, car toujours en négociations. » Rappelons que le roman, dans sa version américaine puis britannique, a été renommé And Then There Were None.