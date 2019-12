Sexisme, discrimination : un roman de Julie Cohen porté sur grand écran

Publié en janvier 2019 aux éditions Orion, le nouvel ouvrage de l’autrice américaine Julie Cohen intitulé The two lives of Louis & Louise aura d’ores et déjà droit à son adaptation cinématographique, apprend-on. Et pour cause, le roman met en scène des sujets très contemporains, comme la discrimination sexuelle et autres répercussions que le genre peut avoir sur nos vies.

Le roman The two lives of Louis & Louise présente deux récits de vies qui se font échos : celui de Louis et de Louise. Ces deux personnages sont en fait la même personne, ils ont les mêmes amis, les mêmes cheveux roux, le même rêve de devenir un jour écrivain.e à une seule différence près : l’un est un garçon, l’autre est une fille. Une différence minime qui aura pourtant de grandes conséquences...« Dès notre naissance, les perceptions du genre influencent tous les aspects de notre vie. J’ai écrit cette histoire pour déconstruire ces perceptions et explorer ce qui fait de nous non pas seulement des hommes ou des femmes, mais des humains », a déclaré Julie Cohen.Rick Dugdale, producteur américain et président de la société Enderby Entertainment, produira l’adaptation du roman. La Suédoise Lisa James Larsson sera en charge de la réalisation. Elle sera également productrice exécutive du projet aux côtés de Cam Cannon et Juliana Lubin pour la société de production de Rick Dugdale.Évidemment, l’autrice américaine s’est montrée très enthousiaste. « Lisa James Larsson est la personne parfaite pour diriger ce projet. J’adore son travail, il est beau et intelligent, avec une forte sensibilité féministe. Je suis ravie de l’ambition et de la vision qu’Enderby Entertainment entend donner à mon roman », a-t-elle déclaré.« Cette histoire résonne dans les communautés du monde entier et la construction de l'intrigue est incroyablement innovante » a affirmé à son tour Rick Dugdale. « La voix de Julie est fraîche, inspirante. C’est un grand roman à adapter à l’écran ! Le tout, couplé à la vision si unique de Lisa, nous ne pouvions pas rêver mieux. »Si pour le moment, aucun membre du casting n’a été dévoilé, le tournage devrait commencer à l’été prochain, indique For Reading Addicts . D’ici là, on ne peut qu’espérer voir The two lives of Louis & Louise arriver dans les librairies françaises...