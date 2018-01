Shantaram, le roman de Gregory David Roberts, deviendra une série

C’est à un colossal roman que s’attaquera Paramount TV, en collaboration avec Anonymous Content. L’œuvre de Gregory David Roberts, Shantaram, sera adapté en série – alors que jusqu’à présent, la perspective d’un long métrage avec Johnny Depp était attendue.







Traduit dans plus de 39 langues et vendu sur 42 pays, le livre a été vendu à plus de 6 millions d’exemplaires. Il se centre sur un héroïnomane australien reconnu coupable de vol : il s’échappe d’une prison de haute sécurité, pour se retrouver en Inde.

Voici le pitch des éditions J’ai lu, qui proposent l’ouvrage – près de 1100 pages, un joli volume.

Dans les années 1980, Lin s’évade d’une prison australienne et s’envole pour l’Inde. C’est alors le début d’un long parcours initiatique, au cours duquel sa vie sera bouleversée. Docteur dans un bidonville avant d’intégrer la mafia de Bombay, Lin connaîtra l’amour mais devra aussi faire face à la trahison et à la violence.

Steve Golin et Nicole Clemens d’Anonymous Content se disent grands admirateurs de l’œuvre de Roberts. Et l’auteur, pour sa part, est impatient de commencer le travail.

Gregory David Roberts, trad. Pierre Guglielmina – Shantaram – Editions J’ai lu – 9782290138601 – 14 €



via Hollywood Reporter