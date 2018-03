Shoot the Book, 5e édition, le 15 mai à Cannes

La 71e édition du Festival de Cannes, du mardi 8 au samedi 19 mai prochain, accueillera la 5e édition de Shoot the Book !, le rendez-vous institué par l'édition française auprès des producteurs pour faciliter l'adaptation d'œuvres littéraires. Dix œuvres, romans et bandes dessinées, ont été sélectionnées et seront présentées aux producteurs.

(photo d'illustration, Bex Walton, CC BY 2.0)

La veille des pitches, le 14 mai, l'Institut français et European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE), principale association de producteurs audiovisuels européens, organiseront une journée sur l'adaptation et la coproduction internationale.

Sur une initiative des éditeurs réunis au sein de la SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) et du BIEF (Bureau International de l'Édition Française), en partenariat avec la Commission du Film d'Ile-de-France et l'Institut français, et avec le soutien de la SOFIA et du CFC (Centre Français de la Copie), Shoot the Book ! a pour objectif de promouvoir l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires françaises de fiction auprès des producteurs internationaux.

Cette année, Shoot the Book ! poursuit son ouverture à l'édition internationale et accueille dans sa sélection un éditeur de Géorgie, pays invité d'honneur à la Foire internationale du livre de Francfort en 2018.

Le jury, composé de onze professionnels du cinéma du monde entier, a sélectionné pour leur potentiel d'adaptation audiovisuelle dix ouvrages (romans, bandes dessinées) qui seront pitchés en anglais par leurs éditeurs, le 15 mai.

Il s'agit des œuvres suivantes :

L'amie des jours en feu, d'Elizabeth Rasy, Éditions du Seuil

L'apocalypse selon Magda, de Chloé Vollmer et Carole Maurel, Editions Delcourt

L'art de perdre, d'Alice Zeniter, Éditions Flammarion

La déesse des petites victoires, de Yannick Le Grannec, Éditions Anne Carrière

Guantanamo Kid, de Jérôme Tubiana, Alexandre Franc et Mohamed el Gorani, Édition Dargaud

L'île du lundi, de Philippe Colas et Éric Villeclary, Éditions French Pulp

Max, de Sarah Cohen-Scali, Éditions Gallimard jeunesse

Opération César, de Garance le Coisne, Éditions Stock

Obole, d'Aka Morchiladze, Bakur Sulakari Publishing (Géorgie)

Le Parrain et le Rabbin, de Sam Bernett, Édition du Cherche-Midi

La session de pitches sera suivie d'un cocktail, occasion d'échanges et de discussions entre producteurs et éditeurs autour des œuvres présentées. Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l'Institut français et Gilles Haéri, président directeur général de Flammarion, président de la SCELF, ouvriront la 5e édition de la manifestation.



Le jury rassemble Bianca Balbuena, productrice des Philippines, Fran Borgia, producteur singapourien, Jean Bréhat, producteur français, Fanny Burdino, scénariste française, Stéphane Foenkinos, réalisateur français, Lars Hubrich, producteur allemand, Josiane Morand, scripte québécoise, Marco Petenello, scénariste italien, Eva Puszczynska, productrice polonaise, Tamara Tatishvili, producteur géorgien, et Jessica Woodworth, réalisatrice américaine.