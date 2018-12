“Shoot the Book ! Rendez-vous” : livre et audiovisuel se croisent à Cannes

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) et l’Institut français, en partenariat avec le Marché et le Festival de Cannes, créent en 2019 « Shoot the Book ! Rendez-vous », grandes rencontres internationales entre l'édition et l'audiovisuel à Cannes.Chaque représentant, éditeur ou agent inscrit pour les Shoot the Book ! Rendez-vous du 21 mai 2019 bénéficiera d'un package complet incluant une accréditation au Marché du Film, un accès aux guides et à la base professionnelle Cinando, un accès une Masterclass sur le financement des adaptations (le 20 mai après-midi), un accueil à la séance de pitch Shoot the Book ! du 21 au matin, un accès à une plateforme de prise de rendez-vous, une table pour les rendez-vous avec les producteurs internationaux de 15 à 18 heures.Les inscrits devront disposer d’un catalogue d’œuvres adaptables avec des synopsis en anglais, précise l'Institut français dans un communiqué. Chaque œuvre présentée devra faire l'objet d’une fiche détaillée mettant en avant les principales caractéristiques de l’œuvre dans l’optique d’une adaptation : présentation du sujet, résumé de l’histoire, personnages principaux, lieu et époque de l’histoire, etc.De nombreux genres pourront être présentés : roman, thriller, non-fiction, drame, comédie, jeunesse, bande dessinée, documentaire…Les producteurs s’inscriront pour rencontrer les éditeurs et agents participants, grâce à une plateforme en ligne de prise de rendez-vous spécifiquement dédiée à l’événement : Shoot the Book ! Rendez-vous. Pour la première fois à Cannes, un événement rendra accessible, en une seule journée un catalogue de littérature mondial, gisement de sujets de portée internationale, dans toute sa richesse et sa diversité.Shoot the Book! Rendez-vous se tiendra le mardi 21 mai 2019, de 15h à 18h au Salon des ambassadeurs du Palais des festivals. Il s'agit d'une initiative de la SCELF et l’Institut français, en partenariat avec le Marché du Film, le BIEF, avec le soutien du CFC, du CNL, de la SOFIA et de l’association la Culture avec la Copie Privée.