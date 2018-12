Silence, on tournera : le salon des tournages ouvre ses portes

Les 21 et 22 janvier prochain, la grande halle de La Villette accueillera la 9e édition du Salon des tournages. Plusieurs temps de rencontre sont prévus, ainsi que des ateliers et de conférences. En Île-de-France, près de 1200 lieux et décors peuvent ainsi se prêter au jeu de ces tournages.





Wicker Paradise, CC BY 2.0 (photo d'illustration)



Depuis 2011, le Salon des Tournages, seul événement du genre en France et en Europe, permet à la fois à des sites franciliens, aux départements, mais aussi à l’ensemble des régions françaises de présenter leurs décors et leur politique d’accueil des tournages.Pour les professionnels, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux lieux ou des éléments méconnus de sites emblématiques ainsi que les offres des sociétés de prestations de tournage (Studios, loueurs…).La 9ème édition du Salon des Tournages se tiendra les Lundi 21 et mardi 22 janvier 2019 à la Grande Halle de la Villette afin d'accueillir plus d'entreprises, plus de sites franciliens mais aussi des sites de toute la France.Le Salon des Tournages est organisé par la Commission du Film d’Ile-de-France, créée en 2004 à l’initiative de la Région Ile-de-France dans le cadre de sa politique culturelle pour assurer la valorisation de la filière audiovisuelle et cinématographique. Elle reçoit pour cette opération le soutien du CNC.